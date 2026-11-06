Hernández Quero (Vox) advierte de la "vulnerabilidad social que sufren los españoles"

El candidato de Vox por Málaga, Carlos Hernández Quero, visita la Asociación Solidaridad Asistencial en Compañía - VOX

MÁLAGA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox por Málaga, Carlos Hernández Quero, ha visitado la Asociación Solidaridad Asistencial en Compañía (Asaec), presidida por Antonio Paneque y que cubre las necesidades básicas de las personas más vulnerables, y ha advertido de la "vulnerabilidad social que sufren los españoles".

Durante su visita, Hernández Quero ha conocido las instalaciones de Asaec, ha podido presenciar "cómo numerosos malagueños, muchos de ellos con trabajo, se ven obligados a pedir alimentos".

Así, ha criticado en un comunicado que "en la España actual lamentablemente el vulnerable ya no es el que partía con peores cartas, es también una pareja joven que trabaja y no puede pagar más que una habitación o los padres que nunca han estado en el paro pero no pueden dar un plato de comida el día 25 de cada mes a sus hijos".

Además, el candidato de Vox por Málaga al Congreso de los Diputados ha advertido de que "se ha producido una extensión de la vulnerabilidad social entre españoles al mismo tiempo que se iba haciendo cada vez más estrecha y pequeña la clase media".

Por ello, "ante esa tesitura de recursos cada vez más escasos y cada vez más personas necesitadas", Quero ha defendido que "el español tiene que ser primero en su casa como un hijo es primero en su hogar".

"Algunos que hablan continuamente de un Estado grande les da igual si funciona, si es eficaz, si se anticipa a los problemas, si acompaña a los que lo pasan mal, si protege a los suyos, si sigue caso a caso las situaciones de vulnerabilidad. No quieren ayudar a que la gente pueda ser libre, quieren tenerlos siempre dependientes", ha concluido.