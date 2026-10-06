El historiador Michael FitzGerald desvela los desafíos de comisariar una exposición sobre Picasso

Vista de una de las salas del Museo Picasso Málaga - MUSEO PICASSO MÁLAGA/P. ASENJO

MÁLAGA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El auditorio del Museo Picasso Málaga (MPM) acogerá el miércoles, 28 de octubre, a las 19,00 horas la conferencia '¿Podemos presentar a Picasso en su totalidad? Los desafíos de comisariar una exposición'. La cita estará protagonizada por Michael FitzGerald, una de las principales autoridades internacionales en el estudio de la obra de Pablo Picasso y responsable académico de la exposición 'Pablo Picasso: estructuras de la invención. La unidad de una obra', que se muestra en el recorrido permanente del Museo Picasso Málaga.

La actividad forma parte de la programación del Centro de Estudios e Investigación (CEI) del museo, y forma parte de los actos de celebración del vigésimo tercer aniversario del Museo Picasso Málaga, el próximo 27 de octubre.

En esta sesión, FitzGerald desgranará las decisiones que guiaron el diseño de la exposición, formada a partir de las colecciones del Museo Picasso Málaga y de la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte (FABA), y analizará los retos a los que se enfrentó durante el desarrollo del proyecto, las estrategias empleadas para resolverlos y los criterios que determinaron la selección y el diálogo entre las obras expuestas, han indicado desde el MPM en un comunicado.

'Pablo Picasso: estructuras de la invención. La unidad de una obra', concebida bajo la supervisión académica de FitzGerald, propone una lectura transversal de la trayectoria del artista, alejándose de las tradicionales divisiones cronológicas, estilísticas o biográficas para mostrar la coherencia y continuidad de su proceso creativo a lo largo de toda su carrera.

Asimismo, la conferencia abordará cuestiones más amplias relacionadas con el comisariado de exposiciones, especialmente en el caso de un artista de la relevancia y complejidad de Pablo Picasso.

Licenciado por la Universidad de Stanford y máster y doctor por la Universidad de Columbia de Nueva York, Michael FitzGerald está considerado uno de los investigadores más destacados en el campo de los estudios sobre Picasso. Su labor académica ha contribuido de manera decisiva a profundizar en la comprensión de las relaciones entre el artista malagueño, la modernidad y el desarrollo del arte del siglo XX.

Además, esta actividad contará con la participación de un grupo de colaboradoras de la revista de crítica de arte Apuntes de Arte, vinculada al Grupo Permanente de Innovación Educativa AP-Arte de la Universidad de Málaga (UMA).

Al finalizar su ponencia, las colaboradoras mantendrán un encuentro con Michael FitzGerald, que permitirá seguir desgranando asuntos vinculados a la exposición P'ablo Picasso: estructuras de la invención. La unidad de una obra'.

La conferencia está dirigida a profesionales del ámbito artístico y cultural, investigadores, estudiantes universitarios y personas interesadas en la historia del arte, la museología y los procesos de construcción del discurso expositivo. Contará con traducción simultánea español-inglés. Actividad patrocinada por Fundación Unicaja en el marco del programa del Centro de Estudios e Investigación del Museo Picasso Málaga (CEI).