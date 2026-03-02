HM Hospitales amplía su red asistencial en Málaga con la apertura del Policlínico HM El Palo - HM HOSPITALES

MÁLAGA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

HM Hospitales ha ampliado su red asistencial en la provincia de Málaga con la apertura del nuevo Policlínico HM El Palo. Con una inversión de más de dos millones de euros, el centro cuenta con una superficie de 500 metros cuadrados distribuidos en una sola planta, lo que permite mayor accesibilidad para los pacientes, donde se ubican 8 consultas, un área de radiología con una resonancia magnética de 1,5 teslas, sin helio; y una sala de extracciones para análisis clínicos.

El nuevo Policlínico HM El Palo, ubicado en la zona este de la capital, ofrece una amplia cartera de especialidades médicas, entre las que destacan: alergología, angiología y cirugía vascular, aparato digestivo, cardiología, cirugía general, cirugía pediátrica, endocrinología, ginecología y obstetricia, medicina interna, neumología, oftalmología, otorrinolaringología, oncología, pediatría, tratamiento del dolor, traumatología y cirugía ortopédica, y urología.

Todas ellas coordinadas y dirigidas por profesionales de reconocida experiencia e integradas en la red asistencial, según han indicado en un comunicado.

La doctora Virginia Grando, directora territorial sur de HM Hospitales, ha destacado que "la apertura del Policlínico HM El Palo responde a una forma concreta de entender la sanidad: acercar la medicina especializada al entorno del paciente sin renunciar a la tecnología ni al respaldo de un gran hospital".

"Nuestro modelo no consiste en sumar centros aislados, sino en construir una red asistencial conectada, donde cada centro asistencial aporte valor dentro de un sistema único que comparte conocimiento, procesos clínicos y capacidad diagnóstica. Este proyecto es un paso más dentro de una estrategia de crecimiento responsable que busca ofrecer en Málaga una atención sanitaria cada vez más accesible, resolutiva y coordinada", ha agregado.

Además, ha añadido que "el nuevo centro reafirma nuestro compromiso con la excelencia médica, la innovación tecnológica y la mejora continua de nuestros servicios".

Con la apertura del nuevo Policlínico HM El Palo, el Grupo refuerza su presencia en la provincia de Málaga, con cuatro centros que conforman una red asistencial que funciona como un sistema sanitario único: el Hospital HM Málaga, el Hospital Internacional HM Santa Elena, el Hospital HM Gálvez y el Policlínico HM El Palo.

Además, esta red está interconectada con el resto de los centros que HM Hospitales tiene repartidos en distintos territorios del país, en los que se comparten sistemas y procesos que posibilitan que todo funcione como un único hospital.

PRÓXIMOS HITOS

Por otro lado, han detallado que la apertura de este nuevo policlínico se integra dentro de un plan más amplio de modernización y expansión de HM Hospitales en Málaga.

Entre los próximos hitos del Grupo se encuentran la construcción en la capital malagueña del Hospital Mar de Alborán, que dará cobertura asistencial a toda la región; un nuevo hospital en Vélez-Málaga; así como la reforma integral del edificio de La Encarnación.

El Hospital HM Mar de Alborán, que se construirá junto al Estadio de La Rosaleda y que abrirá sus puertas en 2028, reforzará significativamente la oferta asistencial del Grupo en la capital malagueña.

Este nuevo hospital se complementará estratégicamente con el futuro desarrollo del Hospital HM Vélez-Málaga, formando una potente red asistencial que consolidará la posición de HM Hospitales como actor de referencia en la provisión de servicios de salud en la Territorial Sur.

En este contexto, han destacado la reforma integral del edificio de La Encarnación del Hospital HM Málaga, que ya se encuentra en su última fase, y que permitirá, entre otras mejoras, incrementar el área de consultas externas.

En cada uno de los centros de la provincia se ha invertido en la remodelación de las infraestructuras y equipamientos, lo que demuestra la importante apuesta del HM Hospitales por Málaga. Una apuesta que también se refleja en la creación de nuevas especialidades y equipos médicos.

"Estos proyectos coordinados refuerzan la presencia y el compromiso asistencial de HM Hospitales con la ciudad, creando una red asistencial integral y moderna que responderá eficazmente a todas las necesidades sanitarias de los malagueños", ha concluido Grando.