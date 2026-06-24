HM Hospitales forma a farmacéuticos de Málaga para salvar vidas ante un paro cardiaco

La coordinadora del Servicio de Pediatría y Urgencias Pediátricas del Hospital HM Málaga, la doctora María González - HM HOSPITALES

MÁLAGA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

HM Hospitales ha celebrado en Málaga una nueva edición de su proyecto de divulgación sanitaria y prevención 'Los minutos de la vida', una iniciativa orientada a formar a la población en conocimientos básicos de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar básica (RCP).

En esta ocasión, la acción formativa ha estado dirigida a farmacéuticos y profesionales de farmacia y se ha desarrollado en la sede del Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Málaga, según han explicado los profesionales del hospital en un comunicado.

El taller, ha estado impartido por la coordinadora del Servicio de Pediatría y Urgencias Pediátricas del Hospital HM Málaga, la doctora María González y el coordinador del Servicio de Urgencias del mismo centro, el doctor Alberto Puertas y ha combinado contenidos teóricos y prácticos con los que capacitar a los asistentes en la actuación ante situaciones de emergencia, tanto en adultos como en niños.

Durante la sesión se han abordado aspectos fundamentales como la identificación precoz de una parada cardiorrespiratoria, la activación de los servicios de emergencia, la realización de maniobras de reanimación cardiopulmonar básica, la actuación ante atragantamientos y la respuesta frente a pérdidas de conocimiento.

Los participantes han recibido también formación específica sobre el uso de desfibriladores externos automáticos, aprendiendo a identificar cuándo deben emplearse y cómo utilizarlos de forma segura y eficaz, mientras llegan los servicios sanitarios de emergencia.

En este sentido, la doctora González ha destacado que la rapidez de actuación durante los primeros minutos de una emergencia puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. "Por ello, resulta fundamental que profesionales sanitarios tan cercanos a la ciudadanía como los farmacéuticos dispongan de conocimientos actualizados en reanimación y primeros auxilios".

Por su parte, el doctor Puertas, ha querido incidir en que la formación práctica es clave para generar confianza y capacidad de respuesta ante situaciones críticas. "Nuestro objetivo es que los participantes sepan identificar una emergencia y que estén seguros sobre cómo actuar correctamente hasta la llegada de los equipos especializados", ha manifestado.

El presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Málaga, Francisco Criado, ha valorado muy positivamente esta iniciativa, concluyendo que las farmacias "constituyen uno de los recursos sanitarios más accesibles para la población y, por ello, este tipo de formación contribuye a reforzar nuestro papel como agentes de salud y a mejorar la atención que podemos prestar en situaciones de urgencia".

La actividad ha permitido a los asistentes entrenar las maniobras aprendidas mediante simulaciones prácticas, consolidando conocimientos que pueden resultar determinantes en situaciones reales de emergencia.

Con iniciativas como 'Los minutos de la vida', HM Hospitales reafirma en Málaga su compromiso con la promoción de la salud, la prevención y la formación sanitaria de profesionales y ciudadanos, contribuyendo a crear una sociedad más preparada para actuar ante emergencias y salvar vidas.