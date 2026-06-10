HM Hospitales ofrece abordaje global y combinado para tratar incontinencia urinaria infantil y disfunciones miccionales

La doctora María José Llamas en el Policlínico HM El Palo - HM HOSPITALES

MÁLAGA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

HM Hospitales, a través de su consulta especializada en incontinencia infantil ubicada en el Policlínico HM El Palo, en Málaga, impulsa un abordaje integral y personalizado para el tratamiento de la incontinencia urinaria en la edad pediátrica, una patología frecuente que puede afectar significativamente a la calidad de vida de los niños y de sus familias.

La incontinencia urinaria infantil engloba diferentes cuadros clínicos como la enuresis monosintomática nocturna, síndrome enurético, la urgencia miccional, las infecciones urinarias de repetición, la vejiga hiperactiva o incluso alteraciones asociadas como el estreñimiento o la incontinencia fecal. En muchos casos, se trata de disfunciones miccionales de origen funcional, no neurológico, que requieren un enfoque diagnóstico y terapéutico especializado y coordinado.

En este sentido, la consulta liderada por la doctora María José Llamas ofrece una atención centrada en el paciente pediátrico y su entorno familiar, basada en dos pilares fundamentales: la confianza y la pedagogía.

LLamas, máster en urología pediátrica, máster en tratamiento de suelo pélvico y experta universitaria en incontinencia pediátrica por la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), ha afirmado que es esencial "que tanto los niños como sus padres comprendan el proceso, ya que esto mejora significativamente la adherencia al tratamiento y los resultados clínicos".

La enuresis monosintomática nocturna se produce exclusivamente durante el sueño, sin otros síntomas asociados y es uno de los motivos de consulta más habituales. Se estima que afecta al 15% de los niños a los cinco años, al 10% a los diez y a alrededor del 1% en la adolescencia, han indicado desde HM Hospitales en un comunicado. Así, lejos de antiguos mitos, este trastorno no tiene, en la mayoría de los casos, un origen psicológico.

Su causa principal radica en un desajuste en la secreción nocturna de la hormona antidiurética, junto a otros factores como el sueño profundo o alteraciones en la función vesical. Los especialistas de HM Hospitales destacan que la enuresis "tiene solución en la gran mayoría de los casos", mediante un tratamiento progresivo que combina la reeducación de hábitos, el entrenamiento vesical y, cuando es necesario, la terapia farmacológica.

ABORDAJE PROGRESIVO Y PERSONALIZADO

El tratamiento se inicia habitualmente con la modificación de hábitos durante el día, estableciendo rutinas miccionales --aproximadamente seis micciones diarias--, control de la ingesta de líquidos y medidas higiénico-dietéticas.

En muchos casos, estos cambios iniciales ya producen mejoría clínica. Posteriormente, si es necesario, se incorporan tratamientos farmacológicos y técnicas específicas como el biofeedback de suelo pélvico, una terapia no invasiva que permite al niño aprender a controlar la musculatura implicada en la continencia urinaria, con tasas de mejoría superiores al 70%.

Asimismo, la consulta dispone de pruebas diagnósticas avanzadas como la flujometría o la ecografía urológica, que permiten evaluar de forma precisa la función del tracto urinario inferior y orientar el tratamiento. Desde HM Hospitales se insiste en la necesidad de abordar esta patología sin culpabilizar al menor.

"El niño no se hace pis por voluntad propia, por lo que evitar castigos o situaciones de vergüenza es clave para su bienestar emocional y la evolución del tratamiento", ha subrayado LLamas.

Además, recuerdan que hasta los cinco años la enuresis puede considerarse dentro de la normalidad, ya que el proceso de maduración de los esfínteres varía entre cada niño. Con esta consulta especializada, HM Hospitales refuerza su compromiso con la salud infantil mediante una atención multidisciplinar, preventiva y basada en la evidencia científica, ofreciendo soluciones eficaces a una patología frecuente pero tratable.