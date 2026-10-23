Un hombre insulta y amenaza a una administrativa y a una médica en un centro de salud de Málaga

Concentración a las puertas del centro de salud de Churriana - SMM

MÁLAGA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha insultado y amenazado a una administrativa y a una médica del centro de salud de Churriana, en Málaga capital, según han señalado desde el Sindicato Médico de Málaga (SMM).

Los hechos tuvieron lugar el pasado viernes, 16 de octubre, según han indicado desde el SMM en un comunicado. Al parecer, sobre las 17,30 horas, un usuario llegó al centro de salud de Churriana y se dirigió directamente a voces y en tono amenazante a la administrativa del puesto de admisión.

El hombre, según ha señalado el SMM, se quejaba de "tener cuatro llamadas perdidas en su teléfono móvil de un número privado, que tenía cita telefónica con mi médica, que es ilegal llamarme de un número privado y, por supuesto, no he respondido a las llamadas. ¿Dónde está mi doctora? Quiero hablar con ella".

Tras ello, le indicaron que la doctora no se encontraba en el centro, por lo que, en ese momento, el usuario preguntó que quién le ha llamado y "a gritos y amenazando", pidió "una hoja de reclamaciones", además de decir que "denunciará a la administrativa y, con ello, la expulsarían de su puesto de trabajo". En ese momento otro usuario le recriminó su actitud, pero el hombre continuó "insultando y realizando gestos obscenos".

Debido a los gritos, una facultativa y una enfermera salieron de su consulta, interrumpiendo la atención de sus pacientes, e intentaron calmarlo y ayudarlo, mientras éste "seguía insultando a los profesionales, al sistema sanitario, al funcionamiento del SAS, a los inmigrantes..." y continuó con una actitud "agresiva y tratándola sin respeto alguno en la consulta hasta que abandonó el centro sanitario". Según el SMM, el hombre llegó a decir que "a esa (la administrativa) no le he pegado porque es una mujer, si hubiera sido un hombre seguro que le hubiera partido la cara".

El Sindicato Médico de Málaga (SMM) ha criticado "la actitud de algunos usuarios como este ante tanta agresividad y faltas de respeto con los compañeros que lo único que realizan es su trabajo y no tienen que soportar agresiones de ningún tipo y que tanto continúan incrementándose en la provincia de Málaga".

Por otro lado, en el comunicado han advertido de que "desgraciadamente, ya se elevan a casi una cincuentena los casos de agresiones a médicos en lo que va de año en nuestra provincia" y han vuelto a exigir a la Administración "cámaras y vigilantes de seguridad en los centros de salud y medidas contundentes que velen por la integridad de sus trabajadores".

Por los hechos, los compañeros se han concentrado este viernes en el centro de salud Churriana para "denunciar otro caso más de violencia que impera en los centros de atención primaria y en los hospitales y que animamos a los facultativos a denunciar".