El Hospital Clínico recibe la visita del nuevo obispo de Málaga, José Antonio Satué

MÁLAGA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria ha recibido este jueves una visita del nuevo obispo de la Diócesis de Málaga, José Antonio Satué, que es el primero que visita un hospital público en la provincia de Málaga, y ha podido conocer de primera mano el funcionamiento de este centro sanitario.

Satué ha agradecido la labor de los distintos profesionales y ha saludado a los pacientes ingresados en las distintas unidades de hospitalización, según han informado desde el centro hospitalario en un comunicado.

Asimismo, Satué y su secretario, Daniel Guerrero, han estado acompañados por el director gerente del complejo hospitalario universitario Virgen de la Victoria, Jesús Fernández Galán, junto al capellán, Rafael Quevedo; el hermano mayor de la Real Hermandad de Santa María de la Victoria, Miguel Orellana, y del hermano mayor de la Archicofradía del Paso y la Esperanza, Sergio Morales. También, han estado presentes otros miembros de la junta de Gobierno y del equipo de dirección del hospital.

El obispo ha visto la capilla del centro, donde se encuentra una réplica de la Virgen de la Victoria, así como los cuadros de los sagrados titulares de la Virgen de Esperanza y de Jesús Nazareno del Paso.

Posteriormente, se han dirigido al salón de actos para celebrar una misa en honor a todos lo profesionales del hospital, a los pacientes y a sus familias, acto que ha contado con la colaboración de los voluntarios de la asociación San Vicente de Paúl.

Monseñor José Antonio Satué ha reconocido la labor de todos los profesionales del hospital presentes en el acto, además de pronunciar "un mensaje de esperanza y ánimo para todas las personas que se encuentran luchando para superar la enfermedad y también para todos sus familiares y acompañantes".

El director gerente del complejo hospitalario, Jesús Fernández Galán, le ha expresado su agradecimiento por esta visita "tan especial" tras haber tomado posesión del cargo hace apenas pocos días.

Por último, el obispo de Málaga ha terminado su recorrido por el centro visitando a varios pacientes y a sus familias en distintas áreas de hospitalización, acompañado por el personal de la unidad y por el equipo de capellanes del hospital.