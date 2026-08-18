El Hospital Costa del Sol implanta la técnica de canalización vascular eco guiada en su UCI

Profesionales del equipo de la UCI del Hospital Costa del Sol - JUNTA DE ANDALUCÍA

MARBELLA (MÁLAGA), 18 (EUROPA PRESS)

El Hospital Universitario Costa del Sol (HUCS) dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía ha implantado la canalización vascular eco guiada de líneas venosas medias y de catéteres centrales de inserción periférica en su Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Esta técnica de vanguardia, basada en la visualización en tiempo real mediante ultrasonidos, está gestionada y desarrollada íntegramente por profesionales de enfermería especializada que cuentan con una alta cualificación, formación específica y amplia experiencia en el manejo del paciente crítico.

Asimismo, el implante de los catéteres venosos centrales, cuando no es posible el acceso vascular PICC, es realizada por un intensivista que, además, está disponible para apoyo a la enfermería especializada de UCI, si es preciso.

La canalización vascular eco guiada consiste en la utilización de un ecógrafo portátil por parte del personal de enfermería para guiar la inserción de catéteres venosos o arteriales.

A diferencia de los métodos tradicionales a ciegas, basados únicamente en la palpación o la anatomía de superficie, el ecógrafo permite visualizar de forma directa y nítida las estructuras vasculares del paciente, las dimensiones del vaso, su profundidad y las posibles variantes anatómicas o la presencia de trombosis previas. Esto permite puncionar con total precisión, seleccionando el mejor acceso posible y reduciendo el margen de error.

La Junta ha señalado en un comunicado que la puesta en marcha de esta técnica "no habría sido posible sin el firme compromiso del equipo de enfermería de la UCI del Hospital Universitario Costa del Sol, el cual ha superado rigurosos planes de formación teórica y práctica en ecografía clínica vascular".

"Gracias a su destreza y experiencia acumulada, el personal de enfermería garantiza una atención experta y autónoma que cubre todo el proceso, desde la valoración inicial del paciente hasta la inserción, mantenimiento y prevención de complicaciones asociadas al catéter; y la formación de otros profesionales de los cuidados necesarios de dichos dispositivos", han añadido.

"La incorporación de la canalización eco guiada de la mano de nuestra enfermería especializada representa un salto cualitativo incalculable en la calidad de los cuidados intensivos. Son profesionales altamente formados que aportan seguridad y destreza en momentos críticos", ha señalado la directora de Enfermería del HUCS, Carmen Cuenca.

BENEFICIOS Y VENTAJAS

Para las personas ingresadas en el hospital que acuden al Hospital de Día y presentan frecuentemente un capital venoso frágil o deteriorado debido a la gravedad de su estado, esta técnica aporta ventajas fundamentales.

En primer lugar, destaca la reducción del dolor y el sufrimiento, ya que se evitan las punciones múltiples e infructuosas que generan ansiedad y molestias innecesarias al paciente.

Asimismo, se logra una mayor seguridad clínica al disminuir de forma drástica el riesgo de complicaciones graves durante la inserción, tales como hematomas, punciones arteriales accidentales o neumotórax en vías centrales.

Por último, se facilita la administración eficaz de tratamientos al garantizar una vía segura y rápida para la infusión de fármacos vasoactivos complejos, nutrición parenteral y sueroterapia intensiva sin interrupciones.

El jefe de Bloque de Enfermería de Urgencias y Cuidados Críticos, David Sánchez, ha destacado que "ver cómo se ha transformado este procedimiento es muy gratificante; antes, canalizar una vía compleja en un paciente crítico podía requerir múltiples intentos dolorosos. Hoy, gracias al ecógrafo y a nuestra formación, accedemos de forma limpia, rápida y segura a la primera, lo que reduce el estrés del paciente desde el primer momento".

Por otro lado, desde el punto de vista del equipo multidisciplinar de la UCI, el uso protocolizado de los accesos vasculares eco guiados aporta grandes beneficios operativos.

Entre ellos se encuentra la optimización del tiempo asistencial, pues al reducir los fallos en la canalización se agiliza la instauración de tratamientos urgentes y críticos.

De igual modo, se experimenta una menor carga de estrés y frustración profesional al incrementarse la tasa de éxito al primer intento, favoreciendo al mismo tiempo el empoderamiento y el desarrollo competencial mediante el reconocimiento de la enfermería avanzada basada en la evidencia científica.

Esta técnica avanzada se encuentra integrada en la práctica clínica habitual de la UCI del Hospital Universitario Costa del Sol desde el pasado mes de junio de 2026.

Desde esta fecha se han canalizado ya por parte de la Enfermería del Equipo de Terapias Intravenosas y Accesos Vasculares Complejos un total de 61 dispositivos de los cuales el 11,5% han sido Catéteres Venosos Centrales y el 88,5% han sido PICC y Líneas Medias.

Antes de esta ampliación de cartera de servicio de Enfermería, en 2024 la Enfermería de la unidad de Cuidados Intensivos del centro canalizó un total de 81 dispositivos y en 2025 un total de 75 por año.

De cara al futuro, se estima que cada año puedan beneficiarse de esta técnica avanzada de canalización eco guiada alrededor de 550 pacientes en este centro hospitalario, garantizándoles una estancia más segura y confortable.