El Hospital Quirónsalud Málaga marca el inicio de temporada del Unicaja Baloncesto

Desayuno con la prensa en el Hospital Quiron Malaga. Unicaja. Temporada 2026-2027. Equipo, grupo, plantilla, fotografía de equipo. - QUIRÓNSALUD

MÁLAGA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los jugadores y el cuerpo técnico del Unicaja han participado este martes en el desayuno informativo celebrado en el Hospital Quirónsalud Málaga, que habitualmente supone el cierre de los reconocimientos médicos de la plantilla.

A la cita solo ha faltado uno de los nuevos integrantes del conjunto dirigido por Txus Vidorreta, Amine Noua, que se encuentra en Francia concentrado con su selección de cara a los partidos clasificatorios para el Mundial de 2027.

Tras completar las pruebas médicas pertinentes, los protagonistas disfrutaron de un desayuno en la amplia terraza de la cafetería del hospital. Una vez recargadas las pilas, atendieron a los medios de comunicación para ofrecer sus primeras valoraciones sobre la nueva temporada 2026/27.

El doctor Miguel Marcos, director médico del Hospital Quirónsalud Málaga y jefe de los Servicios Médicos de Unicaja Baloncesto, ha explicado el procedimiento que se sigue durante los reconocimientos médicos, destacando que se valoran "todos los aspectos que tienen que ver con el rendimiento deportivo".

En cuanto al protocolo, el doctor ha detallado que "lo primero es hacer una valoración, sobre todo de los jugadores nuevos. Se les toma el pulso a su histórico de cirugías y lesiones".

Posteriormente, "se pasa a la valoración de nuestro traumatólogo, el doctor López Arévalo, y se les hace una prueba de esfuerzo en Cardiología. El siguiente paso es una analítica especialmente compleja como la que hemos hecho hoy", ha concluido.

La cita finalizó con la habitual foto de grupo al pie del hospital junto al cuadro médico que se ha encargado de los reconocimientos médicos y en representación de todo el Hospital que atiende las necesidades médicas de la plantilla durante toda la temporada, con los doctores Miguel Marcos, director médico y jefe de Servicio de Medicina Interna de Quirónsalud Málaga, y Rafael López Arévalo, jefe del Servicio de Traumatología, a la cabeza.

También, Cardiología, con los doctores Enrique Puche y Antonio Esteban como jefe del servicio; o el equipo de Radiodiagnóstico, representado por los doctores Nacho y Ernesto Rivera. Este miércoles continuarán las pruebas físicas y de control en el Martín Carpena previos al inicio de la pretemporada. El jueves 20 de agosto comenzará el trabajo con balón y contacto y con ello la etapa de Txus Vidorreta al frente del Unicaja.

QUIRÓNSALUD MÁLAGA, PROVEEDOR MÉDICO OFICIAL DEL UNICAJA BALONCESTO

El Hospital Quirónsalud Málaga es servicio médico oficial del Unicaja Baloncesto desde la temporada 2011/12, por lo que se encarga de realizar cada año los reconocimientos médicos de los jugadores en pretemporada, así como de proveer a los mismos de todas sus necesidades de salud durante la temporada.

El compromiso de grupo hospitalario Quirónsalud con la salud del deporte se extiende a numerosas disciplinas. Actualmente, Quirónsalud es Servicio Médico del Mundial de MotoGP, Proveedor Oficial de los Servicios Médicos de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Proveedor Médico Oficial de la Asociación de Clubes Baloncesto (acb) en todas sus competiciones, Servicio Médico Oficial de la Rafa Nadal Academy y Servicio de Prevención Médica de la Real Federación Española de Vela (RFEV), a través de Quirónprevención.

A ello se suma su colaboración con numerosos clubes españoles, como es el caso de Quirónsalud Málaga con el Unicaja Baloncesto, con el Club de Balonmano Ciudad de Málaga (Trops Málaga) o el Málaga CF como Hospital Proveedor Médico Oficial.

La experiencia del Grupo también ha estado presente en algunos de los eventos deportivos más relevantes celebrados en nuestro país en los últimos años, han indicado en un comunicado.

Entre ellos figuran las cuatro últimas ediciones de la fase final de la Copa Davis disputadas en España, además de competiciones de referencia internacional como la Billie Jean King Cup, el Mutua Madrid Open, el Open Banc Sabadell - Trofeo Conde de Godó, la Ocean Race de vela, la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana o la Behobia/San Sebastián.