El Hospital Quirónsalud Marbella advierte de que "la osteoporosis no duele hasta que aparece la fractura"

Charla multidisciplinar que han pronunciado en el Hospital Quirónsalud Marbella cinco de nuestras especialistas sobre la osteoporosis. - QUIRÓNSALUD

MARBELLA (MÁLAGA), 19 (EUROPA PRESS)

El Hospital Quirónsalud Marbella (Málaga) ha puesto en marcha su programa de Aulas de Salud con una sesión dedicada a la osteoporosis, una patología de alta prevalencia que evoluciona de forma silenciosa y que puede tener graves consecuencias si no se detecta a tiempo.

Durante el encuentro, especialistas de distintas áreas coincidieron en trasladar un mensaje clave: "la osteoporosis no duele hasta que se produce una fractura".

Así, tal y como se explicó, "la osteoporosis es una enfermedad que debilita los huesos. Los huesos pierden densidad y resistencia y aumenta el riesgo de fracturas, incluso con caídas leves". Además, se insistió en que "suele ser asintomática hasta que aparece una fractura", lo que refuerza la importancia del diagnóstico precoz.

La doctora Cynthia León, especialista en Reumatología, abordó en su intervención qué es la osteoporosis y por qué puede pasar desapercibida durante años. "La osteoporosis es una enfermedad que debilita los huesos", explicó, detallando que esta patología conlleva una pérdida progresiva de densidad y resistencia que incrementa de forma significativa el riesgo de fracturas, incluso tras caídas leves.

Asimismo, recordó que pueden aparecer señales como la pérdida de estatura o el dolor de espalda, aunque en la mayoría de los casos la enfermedad evoluciona sin síntomas evidentes hasta fases avanzadas.

Por su parte, la doctora Isabel María Blanco, jefa del Servicio de Ginecología, explicó el impacto de la menopausia en la salud ósea, señalando que "la reducción natural de estrógenos acelera la resorción ósea", lo que favorece una pérdida rápida de masa ósea.

En este contexto, subrayó la importancia de un abordaje individualizado y del momento de intervención, destacando que "iniciar la terapia hormonal dentro de los primeros diez años tras la menopausia no solo previene eficazmente la pérdida rápida de masa ósea, sino que asocia un excelente perfil de seguridad cardiovascular a largo plazo".

ALIMENTACIÓN: UN FACTOR CLAVE Y MODIFICABLE

Por su parte, Merly Villamizar, nutricionista, puso el foco en la alimentación como uno de los pilares fundamentales en la prevención. "La nutrición es uno de los factores modificables más importantes con impacto en la salud ósea", afirmó, recordando que la osteoporosis es una enfermedad multifactorial en la que intervienen distintos elementos, entre ellos la dieta.

En este sentido, subrayó que "es el total de la dieta lo que debe ser mejorado" para lograr un adecuado equilibrio nutricional que proteja la estructura del hueso.

Asimismo, la doctora Pilar Román, especialista en Medicina Física y Rehabilitación, destacó el papel del ejercicio como una de las herramientas más eficaces frente a la osteoporosis, señalando que "el músculo estimula al hueso a mantenerse fuerte" y contribuye directamente a reducir el riesgo de caídas.

Durante su intervención explicó que no todos los ejercicios tienen el mismo efecto, y que los más beneficiosos son, en primer lugar, el entrenamiento de fuerza, seguido de aquellos de impacto y dirigidos a mejorar el equilibrio y la estabilidad. Como ejemplos, citó el trabajo con pesas, bandas elásticas o máquinas, así como actividades como el pilates reformer o el baile.

El deporte se puede realizar en cualquier fase de la osteoporosis, aunque la doctora Román apunta que "en ocasiones se requiere valoración específica para individualizar su realización".

TRATAMIENTO: PREVENIR LA FRACTURA PARA PROTEGER LA VIDA

La doctora Nerea Costas, jefa del Servicio de Reumatología, abordó el tratamiento de la osteoporosis desde una perspectiva estratégica y a largo plazo, adaptada al perfil de riesgo de cada paciente.

"La osteoporosis es una carrera de fondo", explicó y subrayó la necesidad de un abordaje continuado, estructurado en distintas fases con el objetivo de fortalecer el hueso y mantener sus beneficios en el tiempo.

Asimismo, insistió en la importancia de una planificación terapéutica adecuada y de la adherencia al tratamiento: "la salud de tus huesos depende de un tratamiento ordenado, seguro e informado".

El objetivo final, compartido por todos los especialistas, es claro: evitar la fractura y sus consecuencias, preservando no solo la salud ósea, sino también la autonomía, la calidad de vida y el proyecto vital de los pacientes.

Por último, han señalado en un comunicado que el Aula de Salud puso de manifiesto la importancia de un enfoque multidisciplinar que combine diagnóstico precoz, hábitos saludables y tratamiento individualizado.

Con esta iniciativa, el Hospital Quirónsalud Marbella refuerza su compromiso con la divulgación sanitaria, acercando el conocimiento médico a la población y fomentando una actitud activa en el cuidado de la salud.