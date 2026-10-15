El Hospital Quirónsalud Marbella amplía las opciones de Neurocirugía en la Costa del Sol

Los doctores Montero y Barbeito del Servicio de Neurocirugía del Hospital Quirónsalud Marbella. - QUIRÓNSALUD MARBELLA

Con nuevas técnicas de columna y cirugía craneal avanzada

MARBELLA (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS)

El Hospital Quirónsalud Marbella (Málaga) amplía las opciones de tratamiento neuroquirúrgico para los pacientes de la Costa del Sol con nuevas técnicas para el abordaje de las enfermedades de la columna, entre ellas la endoscopia espinal, los abordajes tubulares y el láser intradiscal.

El proyecto contempla además el desarrollo progresivo de procedimientos de cirugía craneal de mayor complejidad y, en una fase posterior, programas de neurocirugía funcional para determinados pacientes con enfermedad de Parkinson y epilepsia, han indicado desde el Hospital Quirónsalud Marbella en un comunicado.

La actividad inicial se centrará especialmente en las enfermedades degenerativas y tumorales de la columna y en la patología de los nervios periféricos. La incorporación de técnicas mínimamente invasivas amplía las alternativas para determinados pacientes y permite abordar algunas lesiones mediante incisiones más pequeñas y con menor afectación de los tejidos.

José Manuel Montero, jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital Quirónsalud Marbella, ha explicado que "una de las principales líneas de avance es el desarrollo de técnicas que permiten tratar determinadas lesiones con una menor afectación de los tejidos". El especialista ha subrayado que "sigue siendo fundamental seleccionar bien a los pacientes y establecer una indicación precisa".

NUEVAS TÉCNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA COLUMNA

La endoscopia espinal permite acceder a determinadas lesiones mediante pequeñas incisiones, utilizando una cámara y material específico, mientras que los abordajes tubulares facilitan el acceso a la zona que se va a tratar reduciendo la afectación de la musculatura circundante.

En pacientes seleccionados, estos procedimientos pueden contribuir a reducir el dolor posoperatorio, acortar la estancia hospitalaria y favorecer una recuperación más rápida.

Montero ha indicado que "en pacientes seleccionados, permiten abordar determinadas patologías mediante incisiones más pequeñas y con menor lesión muscular" y ha añadido que "su utilización debe adaptarse a cada caso, porque no todas las lesiones se benefician del mismo abordaje".

El servicio incorpora asimismo el láser intradiscal, una técnica percutánea que permite actuar sobre parte del tejido del disco intervertebral mediante una punción. Su indicación estará limitada a casos seleccionados y no sustituye a los procedimientos de descompresión quirúrgica cuando estos sean necesarios.

Entre las patologías que abordará inicialmente el equipo se encuentran las hernias cervicales, que pueden provocar dolor en los brazos y, cuando existe compresión de la médula espinal, pérdida de fuerza; las hernias lumbares asociadas a ciática; la estenosis del canal lumbar; y determinados tumores de la médula espinal o situados dentro de la membrana que la rodea.

UNA HOJA DE RUTA HACIA LA CIRUGÍA CRANEAL Y FUNCIONAL

Por otro lado, han explicado que la nueva etapa contempla también la ampliación progresiva de la actividad en cirugía craneal. Está prevista la incorporación de un neuronavegador, una herramienta que utiliza las imágenes del paciente como guía durante la intervención y que permitirá ampliar la capacidad para realizar determinados procedimientos de mayor complejidad.

"Permitirá ampliar el número de intervenciones de patología craneal que previamente no se podían realizar en este área geográfica", ha explicado, por su parte, el doctor José Luis Barbeito.

Esta línea contempla el abordaje de determinadas patologías craneales, entre ellas tumores, malformaciones y enfermedades vasculares del sistema nervioso. En una fase posterior, el proyecto prevé desarrollar programas de neurocirugía funcional para determinados pacientes con Parkinson o epilepsia, así como técnicas de neuromodulación para algunos cuadros de dolor crónico.

"La elección requiere una evaluación especializada y multidisciplinar, con objetivos realistas y una valoración individual de los beneficios y riesgos", ha apuntado Barbeito.

Desde el Hospital han valorado que esta ampliación de la actividad neuroquirúrgica está respaldada por un equipo de más de ocho neurocirujanos, con una experiencia conjunta en hospitales Quirónsalud de Andalucía.

Los especialistas desarrollan también su actividad en los hospitales Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla, Quirónsalud Campo de Gibraltar y Quirónsalud Córdoba, configurando un equipo con experiencia compartida en diferentes ámbitos de la neurocirugía.

El proyecto incorpora además tecnología de apoyo a la planificación y precisión quirúrgica, como el microscopio, la endoscopia y la monitorización neurofisiológica, junto al futuro neuronavegador. "La tecnología es un apoyo esencial para planificar las intervenciones y trabajar con precisión", ha explicado Barbeito. "Su valor depende de que estén bien indicadas y se integren en el trabajo de un equipo formado y coordinado".

El abordaje de los pacientes se apoyará en la colaboración con Neurología, Neurofisiología, Radiología, Anestesiología y Rehabilitación, junto con Enfermería y otras especialidades implicadas en cada proceso.

LA VALORACIÓN NEUROQUIRÚRGICA NO IMPLICA NECESARIAMENTE UNA INTERVENCIÓN

El nuevo servicio estudiará cada caso para determinar la alternativa terapéutica más adecuada, que puede ser quirúrgica o conservadora. "Nuestro papel será estudiar cada caso y orientar al paciente hacia el tratamiento más adecuado, ya sea conservador o quirúrgico, con una explicación clara de las opciones disponibles", ha añadido Montero.

En la misma línea, el doctor Barbeito ha subrayado que "una consulta con el neurocirujano no implica necesariamente que haya que operar". El objetivo es "consolidar progresivamente en Marbella un Servicio de Neurocirugía con capacidad para ampliar su cartera de procedimientos, acompañado de formación continua, coordinación multidisciplinar y revisión de los resultados asistenciales".