El Hospital Quirónsalud Marbella destaca los beneficios de vacunar contra la gripe a los menores de cinco años

Archivo - La doctora Adelaida Sánchez, jefa del servicio de Pediatría del Hospital Quirónsalud Marbella. - HOSPITAL QUIRÓNSALUD MARBELLA - Archivo

MARBELLA (MÁLAGA), 30 (EUROPA PRESS)

El servicio de Pediatría del Hospital Quirónsalud Marbella (Málaga), con la llegada del otoño y ante el próximo inicio de la campaña de vacunación frente a la gripe en Andalucía, recomienda a las familias consultar con su pediatra sobre la vacunación antigripal de los niños y niñas, en particular de los menores de cinco años.

La campaña de vacunación frente a la gripe en Andalucía comenzará el próximo 1 de octubre e incluye a todos los niños y niñas de entre seis y 59 meses de edad, es decir, hasta los cuatro años y once meses. Además, también se recomienda la vacunación a los mayores de cinco años con patologías crónicas o situaciones de riesgo, ha indicado el Hospital Quirónsalud Marbella en un comunicado.

La gripe es una infección respiratoria muy frecuente durante los meses de otoño e invierno y, aunque en la mayoría de los casos evoluciona favorablemente, los niños pequeños pueden presentar un mayor riesgo de complicaciones, sobre todo cuando concurren determinados factores de riesgo.

La vacunación constituye una de las principales herramientas de prevención y tiene como objetivo reducir el riesgo de padecer gripe y desarrollar complicaciones asociadas a la infección.

Los especialistas recuerdan que los niños son uno de los grupos que con mayor frecuencia padecen gripe cada temporada. Aunque la mayoría de los casos evolucionan favorablemente, la infección puede ocasionar complicaciones que requieran atención médica e incluso ingreso hospitalario, especialmente en los menores de cinco años.

LA VACUNACIÓN, "CLAVE PARA PROTEGER A LOS MÁS PEQUEÑOS"

Adelaida Sánchez, jefa del servicio de Pediatría del Hospital Quirónsalud Marbella, ha recordado que "los menores de cinco años constituyen uno de los grupos en los que la vacunación frente a la gripe aporta mayores beneficios".

"Su sistema inmunitario todavía está en desarrollo y tienen un mayor riesgo de sufrir complicaciones asociadas a la infección, por lo que es importante que estén correctamente protegidos al inicio de cada temporada", ha añadido.

La especialista ha recordado que la gripe puede tener una repercusión importante en la salud infantil, en especial durante los primeros años de vida.

"La gripe no es simplemente un catarro y, aunque la mayoría de los niños evolucionan favorablemente, en los más pequeños puede provocar cuadros más importantes y requerir atención médica. La vacunación nos permite reducir el riesgo de infección y, sobre todo, de complicaciones", ha indicado.

Además de proteger directamente a cada niño, la vacunación infantil contribuye a reducir la circulación del virus en el entorno familiar y comunitario.

"Vacunar a los niños no solo les protege a ellos. También ayuda a disminuir la circulación del virus en la comunidad y contribuye a proteger a los bebés más pequeños, a las personas mayores y a otros familiares especialmente vulnerables", ha concluido.

Este beneficio indirecto es relevante porque los niños suelen desempeñar un papel importante en la transmisión de los virus respiratorios dentro del entorno familiar y escolar.

MEDIDA DE PREVENCIÓN DENTRO DE UNA ESTRATEGIA GLOBAL DE PROTECCIÓN

La gripe puede tener un impacto significativo en la rutina familiar, sobre todo cuando afecta a niños pequeños durante los meses de mayor circulación del virus.

La especialista ha explicado que "la experiencia nos demuestra que la gripe puede alterar de forma importante la vida familiar durante varias semanas, con fiebre alta, malestar general y absentismo escolar. Por eso recomendamos aprovechar el inicio de la campaña de vacunación para inmunizar a los niños incluidos en las indicaciones establecidas por las autoridades sanitarias".

Además de la vacunación, Sánchez ha recordado la importancia de mantener hábitos saludables durante la temporada de infecciones respiratorias, como una adecuada higiene de manos, la ventilación frecuente de los espacios cerrados y evitar el contacto estrecho con otras personas cuando existen síntomas compatibles con una infección respiratoria.

Por último, la pediatra ha insistido en que la vacunación es una medida segura y recomendada para todos los niños incluidos en los grupos indicados por las autoridades sanitarias.