El Hospital Quirónsalud Marbella, hospital de referencia de THE ONE Marbella 2026

MÁLAGA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Quirónsalud Marbella (Málaga) será este año centro hospitalario de referencia del circuito deportivo premium THE ONE Marbella 2026, reforzando la vinculación entre deporte, prevención y hábitos de vida saludables en la Costa del Sol.

THE ONE Marbella 2026, consolidado como el circuito deportivo amateur más exclusivo de la zona y con una previsión de más de 3.500 participantes, combina golf y pádel. Se desarrollará hasta septiembre en ocho sedes, culminando con un Máster Final en Higuerón Marbella Golf Resort.

A través de esta colaboración, el Hospital Quirónsalud Marbella es reconocido oficialmente como centro hospitalario de referencia del circuito, poniendo a disposición de los deportistas participantes atención sanitaria especializada cuando así lo requieran, han indicado en un comunicado.

Así, a partir del 13 de marzo, el circuito celebrará ocho pruebas (cuatro de golf y cuatro de pádel) y se prolongará hasta septiembre, cuando los mejores clasificados del ranking lucharán por inscribir su nombre en 'THE ONE Trophy'.

Con su participación en este evento, Quirónsalud "se consolida como un referente en el cuidado de la salud del deporte, colaborando en múltiples eventos y disciplinas deportivas porque el deporte es un campo que, además de estar relacionado con la salud tanto en la prevención de enfermedades como en la calidad de vida en general, refleja una serie de valores con los que el Grupo se identifica en su forma de trabajar: disciplina, espíritu de superación y mejora continua".

Han recordado, asimismo, que en los últimos años también ha participado en la Generali Hexagon Cup 2026, en varias pruebas del circuito Premier Padel disputadas en España y actualmente es Servicio Médico del Mundial de MotoGP, Proveedor Oficial de los Servicios Médicos de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Proveedor Médico de Salud de la Asociación de Clubes Baloncesto (acb) en todas sus competiciones, Servicio Médico Oficial de la Rafa Nadal Academy o Servicio de Prevención Médica de la Real Federación Española de Vela (RFEV), a través de Quirónprevención, además de colaborar con diversos clubes de fútbol, baloncesto o rugby del país.

De igual modo, en los últimos años ha velado por la salud de importantes eventos deportivos como las cuatro últimas ediciones de la fase final de la Copa Davis de tenis disputadas en España y otros eventos como las finales de la Billie Jean King Cup, el Mutua Madrid Open, el Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, la Ocean Race de vela, la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana o la Behobia/San Sebastián, entre otros.