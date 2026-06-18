El Hospital Vithas Málaga entre los galardonados en la V Jornada de Urgencias del grupo

La V Jornada de Urgencias de Vithas - VITHAS

MÁLAGA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Vithas ha celebrado esta semana su 'V Jornada de Urgencias', un encuentro que ha reunido a más de 70 profesionales y expertos para compartir conocimiento e impulsar la excelencia, la innovación y la mejora continua en los servicios de Urgencias del grupo.

Con esta quinta edición, Vithas también ha consolidado su apuesta por estandarizar la calidad y la excelencia de la atención urgente en todos sus hospitales, un modelo pionero en la sanidad privada española con la creación del Comité Corporativo de Urgencias en 2022, según han informado desde el hospital en un comunicado.

Además, la edición de este año, organizada por los comités corporativos de Urgencias y Pediátrico en el Hospital Vithas Barcelona, en Esplugues de Llobregat, ha supuesto un hito al contar con el aval de tres entidades de referencia: la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes), el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España y la Sociedad Española de Calidad Asistencial (SECA).

Durante dos días, las diferentes sesiones de la jornada han abordado los principales retos de la atención urgente, con especial foco en la calidad asistencial, la seguridad del paciente y la toma de decisiones en situaciones críticas.

Asimismo, la humanización de la asistencia ha sido uno de los ejes, poniendo en valor la comunicación y la empatía en la atención a los pacientes, según han explicado los expertos. También ha estado presente la innovación para reforzar la eficiencia y la eficacia de la actividad asistencial, así como la inteligencia artificial aplicada a la investigación sanitaria.

LA MEDICINA DE URGENCIAS, "ESENCIA" DE LA PROFESIÓN

En la apertura del encuentro, el CEO de Vithas, el doctor Pedro Rico, ha destacado la importancia estratégica de los servicios de Urgencias para la compañía, al situarlos como la "carta de presentación" de cada hospital y "donde se encuentran la excelencia clínica, la capacidad organizativa y el compromiso humano".

"La medicina de urgencias es uno de los lugares donde mejor se expresa la esencia de nuestra profesión: es allí donde los pacientes llegan con miedo, dolor o incertidumbre y donde tienen derecho a encontrar no solo conocimiento científico y tecnología, sino también cercanía, empatía y confianza", ha subrayado.

El evento fue inaugurado por la presidenta de la Societat Catalana de Medicina d'Urgències i Emergències (Socmue), la doctora Mireia Puig, que ha resaltado el compromiso de Vithas "con la mejora continua, la innovación y la excelencia" en un contexto de mayor demanda en urgencias a causa del crecimiento demográfico y el envejecimiento.

"Estamos ante un cambio estructural que nos obliga a repensar cómo organizamos, cómo trabajamos y cómo lideramos los servicios de urgencias", ha explicado. En este escenario, ha remarcado el compromiso de los profesionales con la seguridad y la calidad, así como la importancia de la formación continuada.

El director corporativo Asistencial de Vithas, el doctor David Baulenas, ha clausurado la jornada detallando que las Urgencias "son la puerta de entrada en Vithas para más de un millón de pacientes cada año", por lo que representan "uno de los mayores retos asistenciales" para los hospitales.

"Esta Jornada es el reflejo de nuestro compromiso con la excelencia clínica, la innovación organizativa y el intercambio de conocimiento entre los profesionales de los 22 hospitales de nuestra red. Compartir experiencias y buenas prácticas nos permite seguir avanzando hacia una atención urgente de máxima calidad, más segura, más eficiente y, sobre todo, más centrada en las necesidades de las personas", ha declarado.

FORMACIÓN PRÁCTICA Y RECONOCIMIENTO AL TALENTO INTERNO

Con todo, la jornada también ha tenido un carácter práctico con talleres de simulación clínica y sobre el manejo del paciente politraumatizado, orientadas a mejorar la capacidad de respuesta de los equipos en situaciones de alta complejidad.

Además, el encuentro ha servido para visibilizar el talento de los profesionales de Vithas mediante la presentación de proyectos y la entrega de premios a las mejores iniciativas.

Así, han sido distinguidos proyectos relacionados con la gestión y casos clínicos en urgencias de adultos y pediatría de los hospitales Vithas Madrid Arturo Soria, Vithas Málaga y Vithas Xanit Internacional.

En el caso de los dos centros malagueños, fueros tres los galardones conseguidos. El primero lo obtuvo el doctor Hicham Tijini de Vithas Málaga, como ganador del caso clínico adulto "Síndrome de Guillain-Barré atípico posquirúrgico con parálisis facial periférica". Los dos restantes fueros conseguidos en la categoría de 'caso clínico y proyecto de gestión pediátrico' por el doctor Enrique Sánchez, coordinador del Servicio de Pediatría y Neonatología de los hospitales Vithas Málaga y el Hospital Vithas Xanit Internacional.