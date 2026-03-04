El Hospital Vithas Xanit apuesta por cirugía mínimamente invasiva para patologías anorrectales frecuentes

Los doctores Francisco Javier Fernández García y Luis Lobato Bancalero, jefe del Servicio General de Cirugía General y cirujano general y responsable de la Unidad de Proctología, respectivamente, del Hospital Vithas Xanit Internacional. - VITHAS

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

El Hospital Vithas Xanit Internacional, en Benalmádena (Málaga), cuenta con una unidad de proctología orientada al diagnóstico preciso y al tratamiento avanzado de patologías anorrectales, como las hemorroides y las fístulas, incorporando técnicas vanguardistas como la cirugía láser de Diodo para ofrecer soluciones menos invasivas y más eficaces.

Esta unidad destaca por ofrecer un enfoque integral y personalizado, combinando la experiencia de un equipo médico altamente cualificado con el uso de tecnología de última generación.

"La cirugía mínimamente invasiva con láser permite tratar de forma ambulatoria afecciones frecuentes como hemorroides, fístulas y sinus pilonidal, reduciendo significativamente el dolor postoperatorio y acortando los tiempos de recuperación", explica el doctor Francisco Javier Fernández García, jefe del Servicio de Cirugía General del Hospital Vithas Xanit Internacional.

TECNOLOGÍA LÁSER PARA UNA RECUPERACIÓN MÁS RÁPIDA

"El uso del láser de Diodo en la unidad de proctología permite realizar intervenciones precisas, con menor sangrado y una recuperación más cómoda. Esta técnica se ha consolidado como una alternativa eficaz frente a los métodos tradicionales, ofreciendo mejores resultados funcionales y estéticos", informa el doctor Luis Lobato, cirujano general y responsable de la Unidad de Proctología del Hospital Vithas Xanit Internacional.

Además, la unidad aborda otras patologías como enfermedades inflamatorias y de transmisión sexual, que afectan tanto a hombres como a mujeres, garantizando un tratamiento confidencial y adaptado a cada caso.

Cada paciente es valorado de forma personalizada por un equipo multidisciplinar que diseña un plan terapéutico ajustado a sus necesidades. Además, las instalaciones del Hospital Vithas Xanit Internacional proporcionan un entorno seguro, favoreciendo una atención sanitaria de calidad.

Con esta nueva unidad de proctología, Vithas Xanit reafirma su compromiso con la innovación médica y el bienestar de sus pacientes, consolidándose como centro de referencia en la Costa del Sol para el tratamiento de patologías proctológicas.