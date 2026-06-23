El Hospital Vithas Xanit Internacional forma a cerca de 300 alumnos del Colegio Poeta Salvador Rueda de Benalmádena (Málaga) - VITHAS

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 23 (EUROPA PRESS)

El Hospital Vithas Xanit Internacional ha llevado a cabo dos formaciones en el colegio Poeta Salvador Rueda del municipio malagueño de Benalmádena para informar a 300 escolares sobre la autoestima y los peligros por el abuso de las pantallas.

Estas acciones forman parte del programa Vithas Aula Salud Colegios, que Vithas desarrolla de forma gratuita para fomentar hábitos de vida saludables entre la comunidad estudiantil, han indicado en un comunicado.

La primera de las charlas, impartida a 150 estudiantes por la psicóloga del centro Estefanía Marcos de Lima, se centró en ofrecer herramientas prácticas para fortalecer la autoconfianza, gestionar las emociones y mejorar la relación consigo mismos de alumnos de quinto de Primaria, como parte del compromiso del hospital con la promoción de la salud emocional en la comunidad escolar.

"La autoestima no es algo fijo, sino que es una habilidad que se entrena cada día", ha apuntado la profesional, al tiempo que ha señalado la necesidad de "aprender a valorarse, asumir responsabilidades y expresar las emociones de forma sana para el bienestar presente y futuro".

El segundo taller, que fue desarrollado por el jefe de Pediatría de Vithas Xanit Internacional y Vithas Málaga, José Enrique Sánchez Martínez, ante 125 escolares de sexto de Primaria, abordó las recomendaciones de la Asociación España de Pediatría sobre el uso de los dispositivos móviles, entre la que se encuentra la necesidad de limitar la exposición digital en la infancia.

"Esta realidad tiene consecuencias físicas, emocionales y cognitivas, afectando al sueño, concentración, estado de ánimo y desarrollo cerebral", ha remarcado el doctor, que ha incidido en que "las pantallas no son un enemigo, pero suponen un riesgo cuando se usan sin control, causando también fatiga visual, sedentarismo, problemas de conducta y dificultades de socialización".

Estas acciones se enmarcan en el compromiso de Vithas por acercar a la ciudadanía contenidos formativos vinculados al entorno escolar y al mantenimiento de una buena salud, dentro de su estrategia de responsabilidad social y sostenibilidad corporativa.

Vithas Aula Salud Colegios es un programa de divulgación sanitaria avalado por médicos, personal de enfermería y otros especialistas del grupo, quienes se encargan de impartir las sesiones formativas. La iniciativa se apoya asimismo en la experiencia del proyecto Vithas Aula Salud. En 2025, cerca de 13.500 personas, entre niños, jóvenes y adultos, han asistido a alguna de las más de 360 charlas impartidas en 14 provincias.