El hotel Incosol cierra sus puertas este domingo tras casi 39 años de actividad en Marbella

Actualizado 31/03/2012 12:31:25 CET

Los sindicatos lo consideran un "varapalo" para los trabajadores y el destino y CCOO cree que detrás hay una empresa interesada

MÁLAGA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El turismo en la Costa del Sol vuelve a contar con una mala noticia por el cierre del Incosol Hotel Medical SPA, un emblema de la provincia y especialmente de Marbella, donde se encuentra ubicado; que dirá adiós este domingo, 1 de abril, justo en el inicio de la Semana Santa de 2012, el primer termómetro turístico del año.

Este establecimiento hotelero, que ha visto pasar por sus instalaciones a muchos clientes, algunos de ellos de fama mundial; cierra sus puertas, de momento de forma temporal, tras la propuesta de la administración concursal, "porque no tienen dinero para dar servicio a los clientes".

No obstante, la ocupación en la actualidad no era la mejor, en gran medida por no contar con un plan comercial "ambicioso", según ha indicado a Europa Press la secretaria provincial de Comercio, Hostelería y Turismo de CCOO, Lola Villalba, quien ha abogado por mantener a los trabajadores y abierto el establecimiento, que se encuentra en concurso de acreedores.

Villalba ha entendido la situación en que se encuentran muchos de los empleados, que llevan más de tres meses sin cobrar "y están en una situación agónica y desesperados". Sin embargo, ha opinado que si se cierra el establecimiento hotelero y, posteriormente, se presenta un Expediente de Regulación de Empleo de extinción de la actividad, como se presume, la situación "no tendría marcha atrás" puesto que ya no habría vinculación entre las partes.

En los mismos términos se ha pronunciado el responsable de Turismo de UGT Málaga, José Antonio Sedano, quien ha manifestado que a pesar del cierre del hotel los trabajadores seguirán yendo al establecimiento "para tenerlo en buen estado y que nadie lo venda". La situación que se genera, ha precisado, es de "incertidumbre" por esa posibilidad de un ERE de extinción.

Son muchos meses los que este hotel de cinco estrellas y pionero en España del turismo de salud y belleza lleva en el aire, y muchas las especulaciones sobre su futuro. El propietario del Grupo Jale, José Antonio López Esteras, ha criticado la gestión de los administradores concursales y ha opinado que el cierre es "arbitrario, innecesario y perjudicial".

El hotel cuenta con alrededor de 130 trabajadores que el año pasado cobraron del Fondo de Garantía Social (Fogasa) cinco meses de sueldos atrasados. Ellos también son acreedores del concurso, sin embargo, "si hay mucha deuda de crédito preferente no serían ellos los primeros que cobrarían", ha señalado Villalba, quien cree que detrás de esta decisión hay una empresa interesada y que el banco, que es el mayor acreedor, "quiere vender la empresa sin bichitos, que es como se conoce en el argot concursal a los trabajadores".

Sedano, por su parte, ha lamentado el "varapalo" que supone para la Costa del Sol este cierre, algo en lo que ha coincidido Villalba. La solución y el futuro deberá esperar; no obstante, confían en que sea una empresa del sector turístico la que se haga con el establecimiento, como sucedió con el hotel Los Monteros, también en Marbella, "y que no se especule" con los terrenos.

A juicio de la responsable de Turismo de CCOO en Málaga, antes del cierre se pueden buscar otras soluciones para permitir sacar adelante otro de los buques insignia de la Costa del Sol, que, en temporada alta, supera los 200 empleados y tiene una ocupación que no solo demanda el descanso vacacional sino que tiene un nicho de mercado importante en la salud y belleza. "Hoy hay muchos SPA, pero el Incosol es conocido en todo el mundo y fue pionero", ha concluido.

Para el presidente del Grupo Jale, Incosol "no es un simple hotel más o menos lujoso, es una institución médico-hotelera sin parangón en el resto de Europa". El próximo 17 de abril cumpliría 39 años de existencia como uno de los más conocidos de la Costa del Sol, pero su futuro hoy por hoy está en el aire.