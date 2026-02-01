H&T abre este lunes sus puertas con una jornada repleta de innovación en equipamiento y alta gastronomía

Archivo - Salón de Innovación de Hostelería de Málaga, H&T - SALÓN DE INNOVACIÓN DE HOSTELERÍA DE MÁLAGA, H&T

MÁLAGA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

H&T, Salón de Innovación en Hostelería, abre este lunes las puertas de su vigesimoctava edición en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, del Ayuntamiento de la ciudad, que se prolongará hasta el 4 febrero, con un amplio y diverso programa que profundizará en los desafíos más actuales de la industria hostelera, hotelera y turística, como la aplicación de la inteligencia artificial, la digitalización, la sostenibilidad, el emprendimiento o la gestión del talento.

Para ello, contará con la participación de más de 70 ponentes, de los que más de una treintena son destacados chefs reconocidos con Estrella Michelin y Soles Repsol, además de sumilleres, expertos en enología, perfiles de consultoría o gestores públicos.

Según se recoge en una nota, el gran protagonista de la jornada inaugural será el chef con tres Estrellas Michelin Eduard Xatruch, del restaurante Disfrutar, que inaugurará el espacio Main Stage con una ponencia magistral. El cocinero catalán abrió en 2014 el restaurante Disfrutar, en Barcelona, junto a los chefs Oriol Castro y Mateu Casañas, un trío de maestros culinarios cuyas trayectorias profesionales se unieron a finales de los noventa en el icónico elBulli, donde trabajaron mano a mano con los hermanos Adriá.

Xatruch, junto a sus dos socios, también está al frente de Compartir Cadaqués, abierto en 2012, y Compartir Barcelona, inaugurado en 2022, además de crear un servicio de consultoría que permite conservar la independencia de sus propias marcas, así como ofrecer asesoramiento y su visión del mundo de la gastronomía, con la excelencia y el trato al cliente como ejes vertebradores de sus proyectos.

De manera previa a la intervención de Xatruch tendrá lugar la inauguración oficial de H&T, que contará con la presencia del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal; el presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Francisco Salado; el presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, José Carlos Escribano; y el presidente del Comité Organizador de H&T 2026 y de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), José Luque.

También estarán presentes los vicepresidentes del Comité Organizador de H&T, Javier Frutos, presidente de la Asociación de Hoteleros de Málaga (Mahos), y Manuel Villafaina, presidente de la Asociación de Empresarios de Playa de la Costa del Sol (Aeplayas).

A continuación, comenzará el bloque temático sobre sostenibilidad, en el que intervendrán el gerente de Alimentos y Bebidas de HB INT'L-Caja Colombiana de Subsidio Familiar (Colombia), Guillermo Herrera, y el responsable de Estudios de la Dirección General de Control de Riesgos del Grupo Cooperativo Cajamar, David Uclés Aguilera.

La programación proseguirá con un bloque centrado en la digitalización y la inteligencia artificial, que se iniciará con la intervención del Worldwide Public Sector Industry Advisor y Tourism Lead de Microsoft, Alejandro Mullor, y concluirá con el Hotel General Manager y consultor hotelero en FMK - Hotel D'talks, Fabien Drogue, y la directora gerente de Get in Touch, Francesca Monina, con una reflexión sobre el papel de la inteligencia artificial en la toma de decisiones empresariales.