Iberdrola y Airzone se unen para mejorar la eficiencia de la climatización

Iberdrola y Airzone han firmado un acuerdo estratégico para desarrollar soluciones integradas de control de climatización y gestión energética en el hogar, con el objetivo de mejorar la eficiencia, el confort y el ahorro para los clientes. - AIRZONE / IBERDROLA

MÁLAGA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola y Airzone, empresa malagueña especializada en el control de la climatización, han firmado un acuerdo que permitirá a ambas compañías ofrecer productos y servicios innovadores para que sus clientes puedan gestionar la energía de sus hogares con la máxima eficiencia sin renunciar al confort. De este modo, Iberdrola suma un nuevo socio para impulsar la electrificación, mientras que Airzone da un salto significativo en la gestión energética.

Los nuevos productos, que saldrán al mercado a inicios de 2026, incluirán sistemas de control y zonificación de climatización, energía eléctrica y soluciones digitales de gestión energética y monitorización. El objetivo de todos los desarrollos será poner la tecnología, la conectividad y el análisis de datos al servicio de la eficiencia, el confort y una red eléctrica más flexible.

La medición de consumo será una prioridad, por lo que las nuevas soluciones diseñadas por las compañías permitirán acceder a gráficas de consumo de climatización, calefacción y agua caliente (ACS) por horas, además de un seguimiento de la potencia instantánea, lo que facilitará el análisis del uso real y el mantenimiento del nivel de confort, al mismo tiempo que permitirá ahorrar en la factura.

Para ayudar al uso eficiente de la red eléctrica y así apoyar la electrificación y la descarbonización de la economía, una de las soluciones permitirá desplazar automáticamente el consumo a las horas de mayor generación de energía renovable, lo que a su vez se traducirá en un coste menor de la energía, garantizando siempre las necesidades de uso del cliente.

Con este mismo objetivo, se optimizará el funcionamiento de la climatización y mejorará la interacción entre los sistemas de generación (bombas de calor) y los emisores de las viviendas (radiadores, suelo radiante, fan-coils...).

Además, el acuerdo entre ambas compañías servirá para crear nuevas tarifas de energía basadas en el control de la climatización para optimizar los costes de energía asociados al uso de las bombas de calor.