Iberdrola Inmobiliaria presenta su oferta residencial en el Salón Inmobiliario del Mediterráneo (Simed)

MÁLAGA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola Inmobiliaria participará un año más como expositor en el Salón Inmobiliario del Mediterráneo (Simed), que se celebra en Málaga del 13 al 15 de este mes en el Palacio de Ferias y Congresos, Fycma, donde la compañía presentará tres promociones de viviendas actualmente en comercialización en Málaga capital, Marbella y Casares, así como sus futuros desarrollos en Málaga y Granada.

Entre las promociones que se presentan destaca El Colibrí, en el distrito de Churriana (Málaga), que ofrece viviendas de dos, tres y cuatro dormitorios diseñadas para garantizar la máxima calidad y confort. Todas cuentan con trastero y plaza de garaje, y distintas formas de disfrutar al aire libre: jardín privado en las plantas bajas y amplias terrazas en las intermedias o áticos.

La promoción dispone de zonas comunes con piscina y espacios ajardinados, reflejando el compromiso de Iberdrola Inmobiliaria con la sostenibilidad mediante sistemas que optimizan el uso de los recursos naturales y garantizan los más altos estándares de calidad y respeto por el medioambiente.

CASARES Y MARBELLA

Otra de las propuestas es Camarate Hills, en Casares (en la Costa del Sol), con viviendas de dos y tres dormitorios en una urbanización privada con amplias zonas verdes y piscina. Situadas cerca de las mejores playas de la Costa del Sol y construidas con materiales de primera calidad, estas viviendas están pensadas para satisfacer las expectativas de los clientes más exigentes.

También estará presente Sira Homes, en Marbella, una promoción ubicada en la prestigiosa urbanización Elviria. Ofrece viviendas de dos, tres y cuatro dormitorios con acabados de alta calidad y un destacado enfoque en la sostenibilidad. Este proyecto, inspirado en la filosofía 'slow life', propone un entorno exclusivo y sereno, diseñado para disfrutar de una vida más plena.

Iberdrola Inmobiliaria mantiene una cartera de patrimonio en explotación superior a los 200.000 metros cuadrados y posee más de 3,5 millones de metros cuadrados de suelo para promover proyectos residenciales (de primera y segunda vivienda) y terciarios, que abarcan desde oficinas hasta centros comerciales y naves industriales.