El IEO descubre nuevas claves sobre cómo sobreviven las larvas del atún rojo del sur en un océano cada vez más cálido

Larva de atún rojo del sur (Thunnus maccoyii) | IEO-CSIC - IEO-CSIC

MÁLAGA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Treinta y cinco años después de la última gran expedición científica a la única zona de reproducción conocida del atún rojo del sur (Thunnus maccoyii), un equipo internacional de investigación coordinado por el Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) ha regresado al océano Índico oriental para responder a una pregunta como es ¿cómo afectará el cambio climático a las primeras fases de vida de una de las especies de túnidos más emblemáticas del planeta?

La respuesta, publicada en PNAS y en un número especial de la revista Deep-Sea Research Part II, muestra un escenario más complejo de lo que se pensaba. Aunque el calentamiento del océano supone un desafío para el desarrollo de las larvas, las redes tróficas marinas pueden reorganizarse y abrir nuevas vías para que la energía llegue hasta ellas, favoreciendo su crecimiento y aumentando, al menos por ahora, su capacidad de adaptación, han indicado en un comunicado.

Estos trabajos recogen los principales resultados del proyecto Inditun, coordinado desde el Centro Oceanográfico de Málaga del IEO-CSIC, en el que ha participado también personal de los centros oceanográficos de Vigo, Canarias y Santander, junto a instituciones de España, Estados Unidos, Japón y Chile. La investigación se desarrolló en el marco de la Segunda Expedición Internacional al Océano Índico (IIOE-2).

Las primeras semanas de vida constituyen un auténtico cuello de botella para las poblaciones de peces. Durante ese periodo, pequeñas diferencias en la alimentación, el crecimiento o las condiciones ambientales determinan qué larvas sobreviven y cuáles no, condicionando el reclutamiento de toda la población adulta. Sin embargo, estos procesos apenas se habían vuelto a estudiar desde las campañas realizadas a finales de la década de 1980.

La campaña oceanográfica desarrollada en 2022 permitió analizar de forma integrada la oceanografía física, el plancton, la alimentación, el crecimiento y la distribución de las larvas en la única zona donde se reproduce el atún rojo del sur, situada entre Indonesia y el noroeste de Australia.

Raúl Laiz-Carrión, investigador del Centro Oceanográfico de Málaga y coordinador de Inditun, ha señalado que "las primeras semanas de vida determinan el futuro de toda una generación de atunes. Comprender qué ocurre durante esos primeros días es esencial para predecir cómo responderá la especie a un océano que está cambiando rápidamente".

CUANDO EL OCÉANO CAMBIA TAMBIÉN LO HACE LA CADENA ALIMENTARIA

Uno de los hallazgos más relevantes del proyecto es que las larvas estudiadas en 2022 crecieron más rápido que las analizadas hace 35 años, a pesar de desarrollarse en aguas aproximadamente dos grados más cálidas.

Los investigadores comprobaron que este crecimiento estaba asociado a un cambio profundo en la dieta larvaria. Frente a los pequeños crustáceos que dominaban su alimentación en los años ochenta, las larvas mostraron una marcada preferencia por las apendicularias, unos pequeños organismos gelatinosos capaces de transferir de forma muy eficiente la energía procedente del plancton microscópico.

Este cambio sugiere que, en determinadas circunstancias, las redes tróficas pueden reorganizarse para seguir sosteniendo el desarrollo de las larvas incluso en ecosistemas más cálidos y pobres en nutrientes.

El equipo investigador ha incidido en que "lo interesante no es solo que las larvas crezcan más, sino entender por qué lo hacen y cómo el propio ecosistema modifica las rutas por las que circula la energía". Esta reorganización de la red trófica constituye uno de los principales avances científicos del proyecto.

Los resultados no significan que el cambio climático beneficie al atún rojo del sur. De hecho, el estudio advierte de que las larvas ya se desarrollan cerca de sus límites térmicos funcionales y que un aumento adicional de la temperatura podría eliminar las ventajas observadas. La supervivencia dependerá de que continúen existiendo las condiciones físicas y biológicas que permiten esa reorganización de la red alimentaria.

Además del papel de la alimentación, el proyecto ha demostrado que factores como la especialización trófica de las larvas, la estrategia alimentaria de las hembras reproductoras o la distribución espacial de las masas de agua también influyen de forma decisiva en el éxito de las primeras fases de vida.

Laiz-Carrión ha explicado que "nuestros resultados muestran que la respuesta de los ecosistemas al cambio climático es mucho más compleja de lo que solemos pensar. La naturaleza puede reorganizarse para mantener determinadas funciones, pero esa capacidad tiene límites y necesitamos conocerlos para poder anticipar el futuro de especies tan valiosas como el atún rojo del sur".

Los trabajos desarrollados por el proyecto Inditun representan la actualización más completa realizada en las últimas décadas sobre la ecología larvaria del atún rojo del sur. Sus resultados mejoran la comprensión de los procesos que determinan el éxito reproductivo de la especie y proporcionan nueva información para incorporar los efectos del cambio climático en los modelos de gestión pesquera.

Para el equipo investigador, conservar el atún rojo del sur no depende únicamente de gestionar las capturas de los ejemplares adultos. También requiere comprender y vigilar el funcionamiento de su único santuario reproductivo y de las complejas interacciones ecológicas que hacen posible la supervivencia de cada nueva generación.