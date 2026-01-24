Igualdad recaba datos sobre la muerte de una mujer en Alhaurín el Grande (Málaga) como presunto crimen machista

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, atiende a los medios antes de presidir el Comité de Crisis del Ministerio de Igualdad, a 8 de enero de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MÁLAGA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad se encuentra recabando datos de un nuebvo presunto caso de violencia de género ocurrido este sábado, 24 de enero, en la localidad malagueña de Alhaurín el Grande, donde ha sido hallado el cuerpo sin vida de una mujer y tras la cual su expareja, un varón, ha sido detenida por su implicación como presunto autor del fallecimiento. De confirmarse este caso como crimen machista, elevaría a tres las mujeres asesinadas en Andalucía en lo que llevamos de 2026 --un total de cuatro víctimas a nivel nacional-- y a 1.348 desde 2003 en España.

Así lo ha informado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en un mensaje en la red social 'X', consultada por Europa Press. Por su parte, la Guardia Civil ha informado desde a través de un mensaje difundido a los medios de comunicación, que están investigando este suceso en el que hay una mujer muerta en la referida localidad del Valle del Guadalhorce, y tras la cual la expareja "ha sido detenido como presunto autor del hecho".

Fuentes cercanas a la investigación han detallado que el hombre, de nacionalidad española, ha sido detenido este sábado tras entregarse en la prisión provincial de Málaga ubicada en la localidad vecina de Alhaurín de la Torre. Las mismas fuentes han señalado que la víctima es una mujer de nacionalidad británica, que se encontraba en el sistema VioGén, y que presentaba heridas en el cuello.

Por su parte, desde el sistema 112 de la Consejería de Emergencias de la Junta han señalado que en torno a las 11,40 horas han recibido varias llamadas que alertaban de gritos de una mujer en la calle Tomillo de la zona de La Paca en la localidad de Alhaurín el Grande.

En una de las llamadas registradas por el 112, un alertante informa incluso de que había accedido a la vivienda desde donde proferían gritos, y que ha encontrado allí a una mujer ensangrentada en el suelo, donde también había un cuchillo. El sistema de Emergencias ha movilizado en ese momento a Policía Local y a Guardia Civil, así como a sanitarios del 061, que han confirmado la muerte en el lugar referido de una mujer de 33 años.