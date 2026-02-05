Igualeja (Málaga) reparte garrafas entre la población por turbidez en el agua de abastecimiento debido a las lluvias

Vista del nacimiento del río Genal en la localidad malagueña de Igualeja donde el Ayuntamiento ha comenzado el reparto de agua embotellada debido a la turbidez en el agua de abastecimiento ocasionada por las fuertes lluvias en la comarca de Ronda. - FB AYUNTAMIENTO DE IGUALEJA

IGUALEJA (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)

El municipio malagueño de Igualeja, en el Valle del Genal de la comarca de la Serranía de Ronda, ha comenzado el reparto de agua embotellada entre la población debido a la turbidez que presenta el agua de abastecimiento ocasionada por las fuertes lluvias caídas en la zona que este pasado miércoles permaneció en aviso rojo de la Aemet por intensas precipitaciones asociadas a la borrasca Leonardo.

En un bando municipal emitido este jueves por Isabel Vázquez, alcaldesa de este municipio de en torno a 750 habitantes, esta señala que "debido a las precipitaciones que se están produciendo en estos días y efectuados análisis del agua potable, se ha detectado una turbidez elevada, por lo que el agua no es apta para el consumo".

El documento oficial, consultado por Europa Press, ruega a los vecinos que se abstengan de usar el agua de abastecimiento para el consumo humano y otros usos domésticos como lavar o cocer, "quedando su uso limitado al higiénico sanitario (aseo y limpieza)".

Por último, la regidora de este municipio donde nace el río Genal que estos día se ha visto desbordado en varios puntos de la comarca, señala que se va a hacer un reparto de agua embotellada entre la población.

Se da la circunstancia de que Igualeja no es el único pueblo de la Serranía de Ronda que tiene que abastecer a la población de agua potable con el reparto de garrafas debido a la turbidez del agua de abastecimiento, toda vez que en Benaoján el Ayuntamiento, a través de Protección Civil, viene haciendo lo propio por las mismas razones desde el pasado jueves 29 de enero.