La III Semana de la Proximidad se celebrará en Málaga del 16 al 22 de octubre con más de 260 actividades en los barrios

Cartel de la Semana de la Proximidad - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga celebra la III Semana de la Proximidad, que se llevará a cabo del 16 al 22 de octubre con más de 260 eventos programados por parte de unas 110 organizaciones, instituciones y establecimientos de los 11 distritos de la ciudad para concienciar sobre la importancia de lo local.

Así, bajo el lema 'Redescubriendo nuestros barrios', la Semana de la Proximidad es una iniciativa promovida por el Área de Participación Ciudadana junto a la Fundación Foro NESI con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía en torno a la regeneración urbana, alimentación sostenible, economía local y vida de barrio.

La concejala delegada de Participación Ciudadana, Mar Torres, acompañada por el cofundador y director general de la Fundación Foro NESI, entidad coordinadora y creadora de la iniciativa, Diego Isabel La Moneda, han informado este viernes sobre esta iniciativa.

La cita incluye diversas actividades como pintura de murales, intercambio de ropa y trueque de libros, visitas guiadas, sesiones de meditación o yoga, talleres de juegos de mesa y manualidades, clases de oratoria, mercadillos solidarios, lectura de cuentos en bibliotecas municipales, bailes, observaciones astronómicas o jornadas de puertas abiertas en distintas instalaciones.

Las personas interesadas en participar tienen toda la programación disponible en la web https://semanaproximidadmalaga.es/, en la que podrán consultar el listado de actividades por distrito, temática y fecha. Para facilitar la organización y el desarrollo de estas actividades, se recomienda a las personas que deseen participar o asistir a algunos de estos eventos que se inscriban a través de este mismo enlace.

Por otro lado, han detallado que las actividades planteadas giran en torno al consumo de cercanía, las redes de cuidados locales y el urbanismo de proximidad, fomentando una ciudad más habitable de la mano del tejido social, a la vez que se pone en valor el trabajo diario del movimiento asociativo malagueño.

Para arrancar la Semana de la Proximidad, el mismo día 16 de octubre se celebrará un encuentro a modo de inauguración en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga, en el que se mantendrá una breve mesa redonda sobre proximidad con ponentes de los ámbitos asociativos y de la comunicación de la ciudad.