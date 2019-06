Imbroda llama a la "sociedad justiciera" de las redes a reflexionar por el vídeo de la pareja de un cargo de Educación

Publicado 07/06/2019 12:53:20 CET

MÁLAGA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, ha llamado este viernes a "esta sociedad justiciera que tenemos en las redes" a reflexionar a raíz de la polémica generada por un vídeo de la visita de la pareja de un alto cargo de la Consejería al despacho oficial, ubicado en Sevilla, en el que la mujer hablaba de hacer "reformas" en decoración, y al que ha tachado de "infantilada".

Ante las preguntas de los periodistas en Málaga, momentos antes de participar en la entrega de la XXX edición de los 'Premios Joaquín Guichot y Antonio Domínguez Ortiz', Imbroda ha señalado que esa sociedad a la que se ha referido es "cobarde luego en otros aspectos".

"A mí me parece que es una infantilada, que ha pedido perdón y poco más", ha apuntado sobre el vídeo, del que ha opinado que "no ha sido una actuación demasiado afortunada, pero sin más que eso: no le voy a dar más recorrido a eso".

La polémica se generó cuando la pareja del director general de la Agencia Pública de Educación, Manuel Cortés, hizo una visita al despacho oficial de éste y grabó un vídeo donde hablaba de hacer algunas "reformas" en decoración, que colgó el pasado miércoles en sus 'stories' de Instagram, convirtiéndose en viral rápidamente.

La novia del alto cargo pidió disculpas en la misma red social al día siguiente por un vídeo "desafortunado y que al parecer ha disgustado y generado controversia". La pieza audiovisual provocó las criticas de PSOE y Adelante Andalucía al Gobierno andaluz de PP y CS.