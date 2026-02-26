Implantes dentales con sedación intravenosa para reducir la ansiedad del paciente

El jefe del Servicio de Cirugía Maxilofacial, el doctor Primitivo de la Quintana - QUIRÓNSALUD

MÁLAGA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los hospitales Hospital Quirónsalud Marbella, Hospital Quirónsalud Málaga y Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar han incorporado la sedación intravenosa a los tratamientos de implantología dental. Esta técnica no modifica el procedimiento quirúrgico, pero sí la forma en la que el paciente vive la intervención, especialmente en casos de ansiedad o tratamientos prolongados.

El jefe del Servicio de Cirugía Maxilofacial, el doctor Primitivo de la Quintana, ha explicado que su uso responde a una necesidad creciente ya que "muchos pacientes presentan ansiedad o miedo intenso al dentista, sobre todo ante tratamientos largos o complejos. La sedación permite ofrecer una experiencia más confortable y tranquila".

En los procedimientos convencionales, la anestesia local elimina el dolor, pero el paciente permanece consciente durante toda la intervención, percibiendo el entorno quirúrgico. En personas con fobia dental o experiencias previas negativas, esta situación puede generar un alto nivel de estrés, han indicado en un comunicado.

La sedación intravenosa induce un estado de relajación profunda que reduce de forma significativa la ansiedad. "El paciente vive la intervención con una serenidad difícil de conseguir solo con anestesia local. Muchos nos dicen: 'No me enteré de nada'", ha apuntado el especialista. Esta técnica resulta especialmente útil en tratamientos de larga duración o cuando se colocan varios implantes en una sola sesión.

Desde el punto de vista clínico, la colocación del implante es la misma: "La diferencia no está en la cirugía, sino en cómo la vive el paciente, lo que influye en su bienestar y en su predisposición a continuar el tratamiento", ha añadido el doctor de la Quintana.

CONTROL MÉDICO Y SEGUIMIENTO POSTOPERATORIO

La sedación se realiza en un entorno hospitalario, con monitorización continua y bajo la supervisión de un anestesista. "Este sistema de trabajo aporta una gran tranquilidad tanto al paciente como al equipo", subraya el cirujano, especialmente en pacientes mayores o con patologías previas.

Tras la intervención, el paciente pasa a una sala de recuperación y, por lo general, recibe el alta el mismo día, acompañado y con recomendaciones de reposo relativo durante las siguientes 24 horas.