Impulsa Axarquía organiza la Feria Internacional del Sector Primario de la comarca malagueña que tendrá lugar en octubre

La Mancomunidad Axarquía ha acogido este jueves la presentación de la I Feria Internacional del Sector Primario de la Axarquía Costa del Sol que tendrá lugar los días 22, 23 y 24 de octubre en el recinto ferial Juan Carlos I de Vélez. - MANCOMUNIDAD AXARQUÍA

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía ha acogido este jueves la presentación de la I Feria Internacional del Sector Primario de la Axarquía Costa del Sol que tendrá lugar los días 22, 23 y 24 de octubre en el recinto ferial Juan Carlos I de Vélez-Málaga.

Los organizadores, Cynthia Díaz, presidenta de Impulsa Axarquía y Manuel Martín, vicepresidente y responsable del sector primario en la asociación, han sido los encargados de explicar el evento denominado 'Raíces con futuro'.

"Desde Impulsa Axarquía, asociación sin ánimo de lucro comprometida con el desarrollo integral de nuestra comarca, defendemos una idea que define nuestro trabajo y nuestra identidad: la tradición nos da raíces y la innovación nos permite construir futuro", ha dicho la presidenta del colectivo.

"Este proyecto nace para situar a la agricultura, la ganadería y la pesca como pilares estratégicos del desarrollo económico, social, educativo y ambiental del territorio, reconociendo su valor presente y, especialmente, su papel clave en la construcción del futuro de la Axarquía", ha afirmado Díaz para quien la feria "también es una herramienta de transformación territorial, de transmisión de valores y de generación de oportunidades para las próximas generaciones".

En este sentido la presidenta del colectivo ha mostrado su intención de implicar "a las administraciones públicas, instituciones, tejido productivo, ámbito educativo y sociedad". "Desde Impulsa Axarquía asumimos con firmeza nuestro compromiso: liderar, coordinar, unir voluntades y gestionar un proyecto complejo con visión estratégica, conocimiento del territorio y vocación de servicio público", ha asegurado, a la vez que ha agradecido la implicación de la Mancomunidad Axarquía, el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, la Junta de Andalucía y la Diputación de Málaga a través de Sabor a Málaga así como a patrocinadores privados.

Manuel Martín ha adelantado que la feria contará con cinco áreas temáticas; una zona de agricultura, una ganadera, una de pesca y una gastronómica denominada 'La Axarquía se saborea'. También habrá una profesional pensada para empresas consolidadas, pymes, emprendedores, 'startups', cooperativas, y firmas tecnológicas. Esta contará con un espacio para la presentación de proyectos innovadores que quieren darse a conocer, crecer y conectar.

En este sentido, el responsable del sector primario de este colectivo, ha explicado que "hay empresas interesadas de diferentes provincias andaluzas, nacionales y de otros países como Italia, Francia, Portugal o Bolivia". La previsión es que se instalen alrededor de 150 expositores.

Pero además, según ha señalado Martín, "la idea es mostrar a un sector moderno, innovador y lleno de oportunidades". Por eso "también queremos promover el relevo generacional acerándolo a niños y jóvenes a través de la formación. En este sentido, hemos concebido la feria como un espacio donde aprender, descubrir y despertar vocaciones, conectando a estudiantes, jóvenes, familias y profesionales con la realidad del campo, la ganadería, la pesca y la tecnología aplicada al territorio. Formar hoy es garantizar mañana. Sembrar conocimiento es asegurar futuro", ha comentado el vicepresidente del colectivo.

El acto ha contado con la presencia del presidente de Mancomunidad Axarquía Costa del Sol, Jorge Martín; la vicepresidenta de la institución comarcal, Marilé Muñiz; el alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez; y el concejal de Agroindustria de Vélez, Jesús María Claros.

La presidenta de Impulsa Axarquía también ha agradecido el apoyo de José María Fernández CEO Brokaw, patrocinador oficial del área de Agricultura; de Paolo Pepe, representante de NAV Noto-Sicilia; de Jose María López, presidente Asociación Española de Tropicales y de Álvaro Hurtado, presidente de APTA.

"Desde la Mancomunidad tendemos la mano a esta asociación que va a liderar el proyecto Raíces con futuro. Consideramos que es ambicioso y que muy bien podría encajar en nuestra comarca dado que nuestra agricultura tiene un peso específico dentro del sector primario andaluz", ha expresado Martín quien ha hecho referencia "al buen posicionamiento de nuestros cultivos en Europa, a su calidad, sostenibilidad y a la dedicación de muchas generaciones de agricultores y agricultoras".

El presidente de la institución comarcal ha finalizado deseándoles suerte con este proyecto considerándolo "un reto para la Axarquía" y deseándoles "una gran participación y una larga trayectoria".

Para el alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, "se trata de un proyecto ilusionante al que se suma el Ayuntamiento teniendo en cuenta el trabajo e impulso que estamos dando al sector primario desde la concejalía de Agroindustria que gestiona el edil Jesús María Claros".

"Además se trata de un proyecto en el que convergen diferentes administraciones, empresas y asociaciones para que nuestra agricultura, ganadería y pesca salga de la provincia hacia otros destinos regionales, nacionales e internacionales", ha expuesto el regidor, que ha mencionado "a las muchísimas familias que se dedican a este sector, a los puestos de trabajo que genera y al valor que tiene en nuestra gastronomía el kilómetro cero".