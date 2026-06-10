Impulsan la plataforma 'Málaga Impacta+' para conectar entidades de impacto social con oportunidades laborales

Cartel 'Málaga Impacta+' - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El centro de innovación social La Noria de la Diputación junto al Ayuntamiento de Málaga y la colaboración de Ashoka, ha puesto en marcha 'Málaga Impacta+', una plataforma digital creada para dar visibilidad, conectar e impulsar entidades con impacto social en la provincia.

La iniciativa nace con el objetivo de fortalecer el ecosistema de innovación social de Málaga, facilitando el contacto entre emprendedores, entidades sociales, empresas, instituciones y ciudadanía comprometida para generar oportunidades reales de colaboración, contratación e inversión.

La vicepresidenta y diputada de Innovación Social, Antonia Ledesma, ha destacado que "Málaga Impacta+ surge para conectar la oferta y la demanda de impacto. Es una herramienta para convertir el impacto en oportunidades reales".

"Queremos que una empresa que busque un proveedor con propósito, una administración que necesite una solución innovadora o una persona interesada en consumir con impacto positivo tenga un espacio de referencia donde encontrar proyectos y entidades que generan valor social y ambiental", ha apuntado Ledesma.

Para impulsar su lanzamiento, 'Málaga Impacta+' ha abierto una convocatoria dirigida a seleccionar las 50 primeras iniciativas que formarán parte de la plataforma, una acción que busca identificar y dar visibilidad a proyectos que están generando un impacto positivo en el territorio.

Estas iniciativas tendrán una presencia destacada en las acciones de comunicación vinculadas al lanzamiento de la plataforma y contribuirán a mostrar la diversidad y riqueza del ecosistema de impacto existente en la provincia.

Las personas emprendedoras, empresas, entidades sociales y organizaciones interesadas pueden incorporarse ya a través de su web. Está dirigida, en primer lugar, a empresas sociales, personas emprendedoras y startups de impacto que desarrollan soluciones innovadoras para afrontar desafíos sociales o ambientales.

A través de la plataforma, estas iniciativas podrán aumentar su visibilidad, acceder a nuevas oportunidades de colaboración, conectar con potenciales clientes y entidades colaboradoras, así como mostrar sus productos, servicios o proyectos a organizaciones interesadas en generar impacto positivo.

La plataforma busca contribuir a que estos proyectos puedan crecer, consolidarse y ampliar su alcance dentro y fuera de la provincia. Igualmente, la iniciativa también está abierta a asociaciones, fundaciones, cooperativas y organizaciones del tercer sector que desempeñan un papel fundamental en el acompañamiento, apoyo e impulso del emprendimiento social.

Estas entidades podrán visibilizar sus programas, establecer alianzas con otros agentes del ecosistema y conectar con proyectos que compartan objetivos comunes, favoreciendo la creación de redes de colaboración y el intercambio de conocimiento.

UNA PUERTA DE ACCESO PARA EMPRESAS, ADMINISTRACIONES Y CIUDADANÍA

Además, 'Málaga Impacta+' se presenta como una herramienta útil para empresas, administraciones públicas y ciudadanía interesadas en contratar, colaborar o apoyar iniciativas con impacto social y ambiental.

La plataforma, a través del directorio, permite localizar proyectos alineados con objetivos de sostenibilidad, innovación social o responsabilidad social corporativa, facilitando la contratación de servicios, el desarrollo de alianzas estratégicas o la puesta en marcha de iniciativas conjuntas.

Del mismo modo, las administraciones públicas podrán identificar soluciones innovadoras que contribuyan a responder a necesidades sociales del territorio y reforzar sus políticas de impacto.

Con 'Málaga Impacta+', la Diputación y el Ayuntamiento de Málaga, dan un nuevo paso en la transformación de la innovación social como herramienta para afrontar los retos del territorio, generar oportunidades y construir una provincia más inclusiva, sostenible y conectada.