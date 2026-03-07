Inaugurada La Villa del Mar, el espacio del Festival de Málaga que une tecnología y cultura

Inauguración de La Villa del Mar, espacio del Festival de Málaga que une tecnología y cultura. - FESTIVAL DE MÁLAGA

MÁLAGA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Villa del Mar, espacio del Festival de Málaga, organizado por el Ayuntamiento de Málaga a través de Málaga Procultura, que une tecnología y cultura, ha abierto este sábado sus puertas en su segunda edición reafirmando su vocación como punto de referencia para tomar el pulso a las nuevas olas creativas y tecnológicas que definen el presente y el futuro del audiovisual.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha asistido a la inauguración oficial de este espacio, acompañado por la concejala de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento, Mariana Pineda; el subdirector general de Promoción y Relaciones internacionales del ICAA, Camilo Vázquez; el gerente del Palacio de Feria (Fycma), Nacho Román; el director del Polo Digital, Raúl Silleras; y el director del Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar.

Del 7 al 13 de marzo, en el enclave de la playa de la Malagueta se desplegará un programa de actividades que reunirá a profesionales y público para conocer las últimas tecnologías aplicadas a la cultura, con el patrocinio de Google y Olín. En el canal de Youtube Málaga Audiovisual Tech se retransmitirán en directo todas las charlas y workshops y se difundirán entrevistas con los expertos.

El acto lo ha abierto Vigar, dando la bienvenida a las autoridades y colaboradores y señalando al "mar que actúa de paisaje de este espacio que siempre nos ha conectado y nos ha hecho recibir a otras culturas. En este sentido, La Villa es receptora de las innovaciones que nos traen las empresas tecnológicas para guiarnos hacia el horizonte del audiovisual".

Por su parte, De la Torre ha celebrado la vuelta de esta iniciativa "tras el éxito de su primera edición", como "un impulso a pensar cómo avanzar de la mano de la tecnología, reinventar la tradición y generar nuevas oportunidades". En su intervención, también ha destacado el cartel, "que muestra las olas junto a las palabras tecnología y cultura. Justo la definición de Málaga".

Los tres módulos instalados funcionan como escaparates al presente y al futuro, de forma que los asistentes han descubierto primero cómo el vídeo generativo abre nuevas puertas a la creación en el audiovisual; y después han experimentado una inmersión en la realidad virtual, finalizando el recorrido en la muestra de videojuegos inéditos desarrollados por creadores malagueños.

Tras la visita institucional ha arrancado el concierto 'El rock se cuela en el cine', una propuesta que ha congregado a familias y ha propuesto retos y juegos. Esta actuación ha sido el pistoletazo de salida a la programación musical, que contará con el grupo de pop-punk Las dianas y que se prolongará con más citas en directo hasta el 12 de marzo.

La primera jornada ha contado con una charla y un workshop interactivos, en el que el profesor de la Universidad de Málaga Francisco Javier González Cañete repasa cómo algunas de las películas más icónicas de los años 70 y 80 dieron el salto al videojuego, y con un taller impartido por Sergio Navarro con la creatividad como protagonista, invitando a los participantes a dar forma a personajes y universos inéditos para mangas y cómics.

En la segunda jornada de La Villa del Mar, este domingo, las actividades seguirán dirigidas a todos los públicos, combinando conciertos, muestras en la Zona experiencial y un Trivial que pondrá a prueba los conocimientos de los participantes sobre la historia del cine español.