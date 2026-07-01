Inauguran el memorial José de Gálvez en el puerto de Málaga. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, Carlos Rubio, junto a la concejala delegada de Cultura y Patrimonio Histórico, Mariana Pineda, el presidente interino de la asociación Bernardo de Gálvez, Manuel Olmedo, y el vicepresidente de Cultura y Educación, Manuel López Mestanza, han asistido este miércoles a la inauguración del Memorial José de Gálvez en el Muelle 2 del puerto.

José de Gálvez, nacido en la localidad malagueña de Macharaviaya, fue ministro de Indias y tío del virrey de México, Bernardo de Gálvez.

El acto, promovido por la Asociación Bernardo de Gálvez, ha consistido en el descubrimiento de una réplica de una de las campanas originales que jalonaron el llamado Camino Real desde 1769, han informado desde el Ayuntamiento malagueño.

Esta red de caminos, impulsada por Gálvez, fue clave para la colonización y expansión española en América del Norte durante el siglo XVIII, según han señalado a través de una nota.

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Cultura y Patrimonio Histórico, ha colaborado en la colocación de la campana trabajando con las instituciones implicadas para la elección del emplazamiento, además de aportar el fuste para el monumento.

Además, este espacio también conmemorará el 250 aniversario de la fundación de la ciudad californiana de San Francisco, el 29 de junio de 1776, por dos franciscanos españoles de la Misión de San Francisco de Asís, también llamada Misión Dolores.