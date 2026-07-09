Desalojo de viviendas y corte de la AP-7 por un incendio en Estepona (Málaga) que activa la fase 1 de emergencias

MÁLAGA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado este jueves de que se eleva el Plan Infoca a fase de emergencia, situación operativa 1, por la evolución del incendio forestal declarado en Estepona (Málaga), que obliga al desalojo preventivo de viviendas y mantiene cortada la AP-7 en el entorno del fuego.

Así, en un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press, Sanz ha precisado que se ha llevado a cabo el desalojo preventivo de viviendas en la zona del Parque Botánico Country Club.

El incendio se ha declarado en la urbanización Montemayor de Estepona sobre las 16,38 horas y en el lugar hay desplazados un helicóptero ligero, dos semipesados y otro pesado; así como dos aviones de carga en tierra, un Foca del Ministerio de Transición Ecológica y otro de coordinación.

Además, por tierra trabajan en el control del fuego 45 efectivos, y está también en el lugar una autobomba y una unidad médica, han precisado desde Infoca.

Por último, el consejero andaluz ha pedido que no acercarse a la zona del fuego y seguir "en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia".