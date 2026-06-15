Incorporan dos aviones anfibios en el incendio de Casabermeja (Málaga)

Incendio declarado en Casabermeja. - PLAN INFOCA

MÁLAGA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha incorporado dos aviones anfibios ligeros al incendio declarado a primera hora de la tarde de este lunes en el término municipal de Casabermeja (Málaga).

Así, según han indicado a través de sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el incendio se ha declarado a las 16,30 horas en concreto en el paraje Venta El Corte.

Hasta el lugar se han desplazado tres helicópteros, uno ligero, otro semipesado y un tercero pesado; así como dos aviones de carga en tierra, otro de coordinación y, posteriormente, dos aviones anfibios ligeros.

Asimismo, hay trabajando en el terreno tres grupos de bomberos forestales, dos Brica, dos técnicos de operaciones, un agente de medio ambiente y tres autobombas.