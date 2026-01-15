Indra Group inaugura en Málaga un nuevo centro de aviónica y computación avanzada con una inversión de 40 millones

Indra Group inaugura en Málaga un nuevo centro de aviónica y computación. - INDRA GROUP

MÁLAGA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Indra Group ha inaugurado su nuevo centro de aviónica y computadores de misión en el Parque Tecnológico de Campanillas, en Málaga, unas modernas instalaciones que reúnen a cerca de 700 profesionales del grupo en la ciudad andaluza. El nuevo centro, que recibirá una inversión superior a los 40 millones de euros durante los próximos cinco años, cuenta con más de 3.200 metros cuadrados dedicados a medios de producción, laboratorios de electrónica y oficinas de diseño e ingeniería.

El centro dispone de una línea de fabricación electrónica y mecánica de última generación, equipada con medios que incorporan tecnologías propias de la Industria 4.0. Además, según ha detallado la entidad, cuenta con 15 laboratorios de electrónica destinados a impulsar la investigación y el desarrollo en este ámbito.

El acto de inauguración ha contado con la participación del presidente ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano; el consejero delegado del grupo, José Vicente de los Mozos; y el consejero delegado de Clue Technologies, Ignacio Fernández Montes; quienes han presentado las nuevas instalaciones al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; y al consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, entre otras autoridades.

Por su parte, el presidente ejecutivo de Indra Group ha destacado que la compañía está "invirtiendo en nuevas instalaciones y equipos para contar con los medios más avanzados que nos permitan reforzar nuestra posición como uno de los referentes europeos en defensa, aeroespacio y tecnologías avanzadas. Con el nuevo centro de Málaga impulsamos la innovación en un área clave para estos negocios, como es el desarrollo de sistemas electrónicos y de computación embarcada", ha resaltado.

Asimismo, el CEO de Indra Group ha señalado que "los clientes demandan cada vez más capacidad de procesamiento para desplegar software más potente y aprovechar la inteligencia artificial, por lo que debemos seguir apostando por tecnologías emergentes, disruptivas y con impacto. Nuestro plan industrial refuerza nuestra capacidad para producir estas tecnologías de base, esenciales para los grandes sistemas y plataformas, y necesarias para alcanzar una verdadera soberanía tecnológica".

El alcalde de Málaga ha valorado la puesta en marcha de este nuevo centro que "será un referente en Europa y que contribuye a reforzar el posicionamiento internacional de Málaga como una ciudad que apuesta decididamente por la innovación como motor de desarrollo, de captación de talento y de generación de empleo, en la línea de su plan estratégico".

Por su lado, el consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía ha puesto en valor que estas instalaciones "marcan un nuevo hito en la ambiciosa estrategia de crecimiento de Indra en Andalucía". Además, ha recordado la voluntad de la compañía de, al menos, duplicar su actividad en la región a través del denominado 'Plan Andalucía', con una inversión prevista de 80 millones hasta 2027 y la creación de más de 500 empleos cualificados, "lo que reafirma a Indra como una empresa tractora de nuestro ecosistema tecnológico".

AVIÓNICA MODULAR INTEGRADA

El nuevo centro se ha consolidado como un referente en tecnología modular integrada y en la implementación de sistemas avanzados de computación y comunicación inteligente en los sectores aeroespacial y de defensa. Sus innovaciones ya están en servicio en algunas de las plataformas aéreas más relevantes del mundo.

La instalación acogerá además a Clue Technologies, la compañía malagueña adquirida por Indra Group en 2024, una de las pocas empresas europeas especializadas en el desarrollo de nuevas tecnologías de computación para sistemas inteligentes, incluyendo el edge computing, un área estratégica y clave para los programas de defensa europeos.

El centro también se dedica a la investigación, desarrollo y fabricación de computadores de aviónica, tanto para sistemas de vuelo como de misión. Entre sus contribuciones destacan programas nacionales y europeos de gran relevancia, como Eurodron, Sirtap, C295, A400M, Eurofighter LTE, Tigre MkIII y H160M.

Asimismo, el centro participa en numerosos programas de I+D, incluyendo proyectos en computación y electrónica en el marco del Plan Tecnológico Aeronáutico (PTA), Misiones de CDTI, el Fondo Europeo de Defensa (EDF) y el Key Digital Technologies (KDT) Joint Undertaking de Horizon Europe, reforzando su papel en la innovación tecnológica europea.