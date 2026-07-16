La industria turística andaluza reconoce la trayectoria profesional de Arturo Bernal

El exconsejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal - AEHCOS

MÁLAGA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Representantes de la industria turística andaluza celebrarán el próximo 23 de julio, en el Hotel Sol Guadalmar de Málaga, un acto de reconocimiento a Arturo Bernal por su trayectoria profesional y por su contribución al desarrollo, la promoción y el fortalecimiento del turismo en Málaga, la Costa del Sol y Andalucía.

La iniciativa nace del propio sector turístico, que desea poner en valor la labor desarrollada por Bernal a lo largo de más de una década de responsabilidades vinculadas a la gestión, promoción e internacionalización del destino, así como su permanente apuesta por la colaboración entre administraciones y empresas como herramienta para impulsar un turismo competitivo, sostenible y generador de riqueza.

A lo largo de su trayectoria profesional, Bernal ha ocupado distintas responsabilidades estrechamente ligadas al desarrollo turístico de Andalucía.

Su etapa al frente de Turismo y Planificación Costa del Sol supuso "un impulso a la promoción internacional del destino, al fortalecimiento de las relaciones con los principales mercados emisores y a la consolidación de la Costa del Sol como uno de los destinos turísticos más competitivos del Mediterráneo", según han apuntando desde la Asociación de empresarios hoteleros de la Costa del Sol en un comunicado.

Posteriormente, como máximo responsable de Extenda, "amplió esa labor al ámbito de la internacionalización empresarial y la proyección exterior de Andalucía, reforzando la conexión entre la promoción económica y turística de la comunidad autónoma", han apuntado.

Su incorporación al Gobierno andaluz en julio de 2022 como consejero de Turismo, Cultura y Deporte y, posteriormente, de Turismo y Andalucía Exterior hasta 2026 ha permitido dar continuidad a esa visión estratégica en los últimos años, apostando por un modelo turístico basado "en la calidad, la rentabilidad, la desestacionalización, la conectividad aérea, la innovación y la apertura de nuevos mercados internacionales".

Quienes promueven este reconocimiento destacan especialmente su capacidad para favorecer la cooperación público-privada basándose en la co-gobernanza como modelo sobre el que ha pivotado su gestión, con el diálogo permanente con el tejido empresarial y su contribución al posicionamiento de Andalucía como uno de los destinos turísticos más competitivos a nivel nacional e internacional.

El acto reunirá a representantes institucionales, empresarios y profesionales del sector turístico en un encuentro concebido como un espacio de reconocimiento a una trayectoria estrechamente vinculada al crecimiento de una de las principales industrias de Andalucía y al fortalecimiento de la imagen de Málaga y de la comunidad autónoma en los mercados turísticos internacionales.