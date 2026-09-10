Ingresado en el Hospital Costa del Sol de Marbella (Málaga) un paciente con viruela del mono

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MÁLAGA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un paciente con viruela del mono se encuentra ingresado en el Hospital Costa del Sol de la localidad malagueña de Marbella, centro que ha iniciado todos los protocolos establecidos para estos casos.

Así, en relación con este caso, adelantado por Málaga Hoy, desde la delegación han señalado que "como en todos los casos de infecciones, se toman las medidas oportunas según los protocolos, por lo que no existe ningún riesgo".

Asimsmo, han indicado que el hospital "dispone de la infraestructura necesaria para abordar este tipo de casos y se toman las medidas oportunas según los protocolos establecidos".