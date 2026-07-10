Iniciará la próxima semana la renovación de redes de abastecimiento y saneamiento de la barriada de Las Flores de Málaga

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MÁLAGA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Empresa Municipal de Aguas (Emasa), iniciará la próxima semana la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento de la barriada de Las Flores, en el distrito Ciudad Jardín, en el marco del plan de sustitución y mejora de las canalizaciones más antiguas de la ciudad.

Esta actuación ha sido adjudicada a Grulop, S.L. con un presupuesto de 986.395,23 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de seis meses, a través del acuerdo marco de canalizaciones y obra civil no singular suscrito en agosto de 2025 con cinco empresas constructoras por un importe total de 36,3 millones de euros (IVA incluido) durante cinco años y está cofinanciada a través del plan 'Conecta_Málaga' dentro de los Planes de actuación integrados de entidades locales, en el marco del desarrollo urbano sostenible, la cohesión económica, social y territorial (Edil), con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) a través del Programa Plurirregional de España para el periodo 2021-2027.

De igual modo, forma parte del plan de inversiones con más de 130 obras de infraestructuras hidráulicas programadas por Emasa para el periodo 2024-2029 en todos los distritos de la ciudad con un presupuesto estimado de 100,3 millones de euros.

Entre sus ejes, figura la renovación de redes de agua potable y de saneamiento más antiguas de la ciudad y que han superado su vida útil con el objetivo de reducir fugas y el riesgo de averías.

El ámbito de actuación comprende las calles interiores comprendidas entre la avenida Manuel Gorría y las calles San Juan Bosco, Obispo Bartolomé Espejo y Bocana, así como un tramo entre Obispo Bartolomé Espejo, San Juan Bosco y Albéniz.

El comienzo de los trabajos conllevará afectaciones al tráfico a partir del próximo lunes en la calle Obispo Bartolomé Espejo, con la ocupación hasta el 31 de julio de la zona aparcamientos en la explanada situada en la confluencia con la calle Rojas y en el tramo de los números pares comprendido entre Obispo Martínez Castrillón y Obispo Spinola y Maestre, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Las obras a ejecutar contemplan, por un lado, la renovación de la red de abastecimiento de mayor antigüedad de la barriada, sustituyendo las tuberías de fibrocemento actuales por un total de 1.060,97 metros de canalizaciones de fundición dúctil, divididas de la siguiente forma: 925,67 metros de 100 mm de diámetro y 335,30 metros de 150 mm de diámetro.

Asimismo, se instalarán 36 válvulas de compuerta para facilitar la explotación, tres hidrantes y 37 acometidas domiciliarias. En cuanto a la red de saneamiento, el proyecto recoge la instalación de 96 metros de tuberías de 315 mm de diámetro y 146 injerencias en viviendas.

Además, se ejecutará la separación de redes de aguas pluviales y residuales en la calle Obispo Bartolomé Espejo mediante la ejecución de un nuevo colector del agua de lluvia de 313 metros de longitud, en el que desembocará el volumen captado por 26 sumideros.

PLAN 'CONECTA_MÁLAGA'

El proyecto en Las Flores está incluido en el plan 'Conecta_Málaga', que contempla actuaciones de regeneración y dinamización de tres ámbitos de la ciudad (Centro-Norte, el barrio de Las Flores y Cruz del Humilladero).

El plan, formulado por el Área de Economía, Hacienda y Fondos de la UE en coordinación con el resto de áreas y organismos de la Corporación, ha obtenido en esta convocatoria, gestionada por el Ministerio de Hacienda, el importe máximo de senda financiera que se ha concedido dentro de la categoría de grandes ciudades en Andalucía, 11.948.905 euros de fondos Feder, correspondiente a un 85% de tasa de cofinanciación de la inversión pública aprobada, 14.057.535 euros.

No obstante, las actuaciones recogidas en el Plan suponen una inversión total de 30 millones de euros hasta 2030. El resto será asumido con recursos propios del Consistorio, lo que elevaría la aportación municipal total a 16 millones de euros y supondría el 60% de la financiación, con el objetivo de maximizar el aprovechamiento de los recursos europeos disponibles y optar a una mayor financiación europea mediante sobreejecución.