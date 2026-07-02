La Asociación de la Prensa de Málaga inicia una campaña para recuperar documentos que preserven su historia

Cartel de la campaña de la Asociación de la Prensa de Málaga para la recuperación de documentos que preserven la historia de la APM - ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE MÁLAGA

MÁLAGA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de la Prensa de Málaga (APM) ha comenzado una búsqueda ciudadana con el objetivo de recuperar fotografías, documentos, publicaciones y recuerdos que ayuden a reconstruir más de 120 años de historia de la entidad.

La iniciativa, impulsada con la colaboración de la Fundación Unicaja, CTI Universidad de Málaga y el Instituto Andaluz de Comunicación y Cultura (Inacom), pretende evitar la pérdida de un patrimonio documental de enorme valor histórico.

La campaña incluye la recuperación y catalogación digital de los fondos históricos, la localización de documentos en archivos públicos y privados, la elaboración de un diccionario biográfico de periodistas malagueños, un banco audiovisual de testimonios de profesionales de la comunicación, la publicación de la historia de la Asociación y la creación de un archivo digital que garantice la conservación del patrimonio documental de la APM.

El Proyecto de recuperación, digitalización y puesta en valor del patrimonio documental de la Asociación de la Prensa de Málaga está dirigido por el catedrático en Periodismo Juan Antonio García Galindo y la presidenta de la APM y también profesora universitaria, Elena Blanco Castilla.

En él participan también las profesoras de Periodismo Laura López y Purificación García, y la historiadora Lucía Reigal. Para la campaña de difusión de esta iniciativa han prestado sus voces Marcos Chacón y Cristina López, compañeros de la asociación, para la cuña de radio y el spot de televisión, respectivamente, según han indicado desde la APM en un comunicado.

La presidenta de la Asociación, Elena Blanco, ha subrayado que la colaboración "será decisiva para cubrir las numerosas lagunas documentales que aún persisten" y ha aclarado que "el objetivo de esta campaña es ayudar a comprender la importancia de esta colaboración para localizar cualquier dato o testimonio relacionado con la historia de la entidad".

Blanco ha agradecido su papel en la reconstrucción del archivo de la APM a los archivos Municipal y Díaz de Escovar y a las entidades que colaboración con la asociación en sus primeros años, como la Sociedad Económica de Amigos del País y de la Sociedad Malagueña de Ciencias.

La Asociación de la Prensa de Málaga hace un llamamiento a todas las personas que conserven fotografías, carnés, cartas, publicaciones, recortes, objetos o cualquier otro material relacionado con la entidad o con el periodismo malagueño para que se sumen al proyecto. Todos los documentos serán digitalizados y devueltos a sus propietarios, contribuyendo así a preservar una parte esencial de la memoria colectiva de Málaga para las generaciones futuras.

Las personas interesadas en colaborar pueden ponerse en contacto con la Asociación de la Prensa de Málaga a través del enlace aprensamalaga.com/historia-apm para aportar fotografías, documentos, publicaciones, recortes de prensa o cualquier otro material relacionado con la entidad o con sus asociados. Los originales serán digitalizados y devueltos a sus propietarios. La campaña de recopilación de documentación permanecerá abierta hasta el próximo 30 de octubre.