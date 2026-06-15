Iniciativa del Pueblo Andaluz destaca la necesidad de "una izquierda fuerte" y "la implantación territorial" tras el 17M

Reunión de la coordinadora de Iniciativa del Pueblo Andaluz (IdPA) en Málaga - INICIATIVA DEL PUEBLO ANDALUZ

MÁLAGA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Iniciativa del Pueblo Andaluz (IdPA) ha reunido este domingo en Málaga en una coordinadora abierta a personas afiliadas de las distintas asambleas provinciales para valorar los resultados de las pasadas elecciones autonómicas en las que la formación concurrió dentro de la coalición Por Andalucía.

En una nota remitida por el partido, IdPA ha destacado "la necesidad de una izquierda andaluza fuerte y decidida a trabajar por el territorio así como por los problemas que siguen atravesando Andalucía".

En esta línea, la formación ha puesto el foco en "mantener el trabajo realizado" la pasada legislatura por la coalición en la cámara andaluza para "seguir creciendo en implantación territorial".

Asimismo, ha reseñado la necesidad de "aumentar" los contactos con colectivos sociales y plataformas sociales para "garantizar que las voces de los andaluces estén presentes en el trabajo político diario".

"El andalucismo debe convertirse en el eje que garantice mejores condiciones de vida en el territorio así como acabar con los desequilibrios económicos, de infraestructura y sociales que afectan a la comunidad", ha subrayado.

El coportavoz del partido, José Antonio Jiménez, fue el cabeza de lista de Por Andalucía en la provincia de Huelva, donde la coalición obtuvo 13.690 votos, sin llegar a la barrera que le permitía obtener representación.