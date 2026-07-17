Instalado en Cómpeta el Puesto de Mando Avanzado para hacer seguimiento del incendio de Árchez (Málaga)

Incendio en Árchez (Málaga) - ÁLEX ZEA - EUROPA PRESS

MÁLAGA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, ha informado en la noche de este viernes, 17 de julio, de la instalación de un Puesto de Mando Avanzado (PMA) de tipo móvil en Cómpeta (Málaga) para llevar a cabo el seguimiento del incendio forestal declarado durante la tarde en el municipio de Árchez.

En un mensaje en 'X', consultado por Europa Press, Navarro ha detallado que "todos los efectivos del Plan Infoca con medios aéreos y terrestres están trabajando en la zona".

A su vez, ha expresado su deseo de obtener "buenas noticias" con la mayor brevedad posible. No obstante, mientras eso sucede, ha instado a los vecinos a guardar "prudencia y precaución".

Cabe mencionar que el incendio ha obligado al desalojo, de forma preventiva, de núcleos de viviendas diseminadas en la zona más próxima al fuego y se ha decretado el confinamiento de la localidad malagueña de Cómpeta.

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, como director del Plan de Emergencias por incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca), ha elevado a las 14,52 horas a fase de emergencia, situación operativa 1, el plan ante la evolución del incendio forestal declarado.