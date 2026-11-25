Ayuntamiento de Málaga, Diputación, Junta y Subdelegación del Gobierno participan de forma conjunta en el acto por el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. - AYUNTAMIENTO MÁLAGA

MÁLAGA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los representantes de las principales instituciones malagueñas han mostrado este miércoles su unidad y su compromiso para intensificar la coordinación institucional en la lucha frente a las violencias machistas, en un acto conmemorativo conjunto con motivo del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, celebrado en el Museo de Málaga.

En el acto han participado el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la delegada del Gobierno andaluz, Patricia Navarro; la vicepresidenta de la Diputación de Málaga, Antonia Ledesma, y el subdelegado accidental del Gobierno de España en Málaga, Iván Banderas.

En la conmemoración, cuya organización rota cada año entre las instituciones y que en esta ocasión ha recaído en el Consistorio, ha tenido lugar un homenaje a las mujeres asesinadas con la lectura del nombre de cada una de ellas. Responsables institucionales y representantes del Consejo Sectorial de la Mujer del Ayuntamiento Málaga, Consejo Andaluz de Participación de la Mujer y Consejo Provincial de la Mujer han depositado flores blancas sobre la estructura de un árbol en memoria de todas las víctimas.

También se ha leído el manifiesto aprobado por el Consejo Sectorial de la Mujer del Ayuntamiento de Málaga por el Día internacional de la Eliminación de la Violencia de la Mujer, a cargo de Esther Galicia como representante de esta institución.

El alcalde de Málaga ha destacado la importancia de la educación como clave para la prevención y para "asentar los cimientos que permitan avanzar hacia una sociedad sin violencia en todas sus formas y manifestaciones".

De la Torre ha incidido en la necesidad de que todas las administraciones "nos comprometamos a coordinarnos al máximo y a trabajar con la máxima eficacia para acabar con la violencia de género", y ha puesto en valor los recursos disponibles tanto en materia de prevención como de apoyo para dar respuesta a las necesidades sociales, jurídicas, psicológicas y laborales de las víctimas.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno accidental en Málaga ha reclamado una respuesta "firme y colectiva" frente a la violencia machista y ha advertido de que "frente a la violencia machista, no caben la indiferencia, la negación, ni el retroceso. Solo cabe el compromiso, la unidad y la acción".

Banderas ha defendido la necesidad de "plantar cara" y censurar "con rotundidad" los argumentos y actitudes "de quienes cuestionan o niegan la violencia contra las mujeres". "Debemos aislar a quienes no estén en este objetivo común, debemos plantarles cara y censurar sus argumentos y actitudes con rotundidad", ha subrayado.

También ha alertado de la gravedad de la situación que atraviesa la provincia en 2026, con siete mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas y ocho menores que han quedado huérfanos, unas cifras que representan los peores registros desde que existen estadísticas oficiales.

Ha destacado el compromiso del Gobierno en la lucha contra la violencia de género, con la renovación en 2025 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y la importancia de garantizar que todas las mujeres puedan acceder a los recursos de protección y acompañamiento, con independencia de su residencia o circunstancias; defendiendo la coordinación entre administraciones y el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, profesionales de la justicia, servicios sociales, sanitarios, asociaciones de mujeres y organizaciones sociales.

"No podemos permitir que la violencia machista se banalice, que se cuestione a las víctimas, que se normalicen comportamientos de control o dominación, ni que se dé un paso atrás en el reconocimiento de una realidad que durante demasiado tiempo permaneció silenciada", ha señalado Banderas, quien ha dicho que la violencia de género "no es un problema privado ni una cuestión que pueda relativizarse".

En este mismo sentido se ha pronunciado la delegada de la Junta, quien ha incidido en que la violencia de género "no es un problema privado", sino una "vulneración de los derechos humanos que exige la implicación activa" de toda la sociedad y "la firme" voluntad de "no mirar hacia otro lado". "No podemos devolverle la vida a las mujeres que nos han arrebatado, pero sí tenemos la obligación de trabajar sin descanso para que ninguna otra mujer tenga que perderla", ha dicho, subrayando la labor de la Junta.

"La violencia de género no se combate únicamente desde las instituciones, se combate también en nuestras casas, en nuestros centros educativos, en los puestos de trabajo que desempeñamos, en las redes sociales y en nuestro entorno más cercano. Se combate cuando no justificamos una conducta de control, cuando no minimizamos una amenaza, cuando no banalizamos una agresión y cuando no guardamos silencio ante una señal de alarma", ha señalado.

Navarro ha subrayado que "desde Málaga debemos asumir un compromiso colectivo: más unidad, más prevención, más protección y más determinación para luchar contra esta lacra". "Combatirla exige unidad, exige que todas las administraciones, con independencia de quien las gobierne, trabajemos juntas; que pongamos por delante lo que nos une y que dejemos a un lado cualquier diferencia cuando hablamos de salvar vidas", ha señalado.

La vicepresidenta de la Diputación Antonia Ledesma, por su parte, ha afirmado que desde la institución provincial tienen "muy claro que la igualdad y la lucha contra la violencia de género deben llegar a todos los rincones de nuestra provincia". "También a los municipios más pequeños y al medio rural, donde en ocasiones pedir ayuda puede resultar todavía más difícil", ha añadido.

OTROS COLECTIVOS Y MUNICIPIOS

Asimismo, se han celebrado actos en los municipios malagueños y también por parte de otros colectivos e instituciones, como la Universidad de Málaga, que se ha unido a esta conmemoración con la lectura de un manifiesto elaborado por la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Española (CRUE).

En este acto, junto a la vicerrectora de Cultura, Rosario Gutiérrez, el rector, Teodomiro López, ha dicho que desde la universidad "se tiene el deber de educar en igualdad, identificar todas las formas de violencia, combatir aquellas actitudes que las justifican y contribuir a entornos seguros, donde todas las mujeres puedan vivir libres de miedo coacción y discriminación".

Ha reafirmado el compromiso de la UMA con la igualdad, con la prevención y con el acompañamiento a quienes sufren violencia; "un compromiso que debe traducirse en actuaciones concretas, en responsabilidad colectiva y en una cultura del respeto que no admita excepciones".

Por su parte, la Asamblea de Mujeres Periodistas de la Asociación de la Prensa de Málaga ha hecho un llamamiento a la "unidad, formación y protección frente a la violencia machista".

En un manifiesto, han considerado necesario "la unidad de todos los colectivos de periodistas, de todos los medios de comunicación, y de las facultades de periodismo para impulsar el mandato de la ley de medidas de protección integral contra la violencia de género", que es "fomentar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y llevar a cabo un ejercicio de concienciación y prevención de las violencias machistas".

Ello "no es posible sin la formación adecuada", han dicho, considerando que como periodistas "no sólo estamos obligados a cubrir adecuadamente estos casos, debemos tener una mirada más amplia para comprender que si queremos contribuir a la toma de conciencia sobre este problema estructural". "No podemos normalizar los feminicidios. Detrás de cada asesinato machista hay una vida truncada y mucho sufrimiento en todo su entorno", han señalado.