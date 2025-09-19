Instituto de Vivienda de Málaga destina 30 millones a ayudas para fomentar creación de viviendas protegidas en alquiler

MÁLAGA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejo del Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga, que se celebra el próximo martes 23 de septiembre, tiene previsto aprobar el segundo expediente de modificación del plan cuatrienal del presupuesto de 2025 para incluir en la anualidad de 2028 la cantidad de 31.050.000 euros para el impulso de la convocatoria de ayudas para el fomento de la construcción de viviendas en alquiler asequible en las 22 parcelas dotacionales.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Málaga, a través del IMV, sacará a licitación estas parcelas para la construcción de entre 1.400 y 1.700 viviendas o alojamientos protegidos de tipo transitorio en alquiler asequible destinados a jóvenes, personas mayores y a otros colectivos.

El objeto del borrador del pliego de condiciones que regirá esta licitación es el de la concesión demanial, por un plazo de 75 años a canon cero, de 22 parcelas de propiedad municipal. Está dividido en cinco lotes y cada licitador podrá presentar ofertas para varios lotes y podrá resultar adjudicatario de un máximo de dos lotes.

Además, el 60% de las viviendas o alojamientos se destinarán a jóvenes menores de 35 años, el resto para otros colectivos como mayores y el 55% como mínimo tendrá un dormitorio, con una superficie aproximada de 45 metros útiles, mientras que el resto podrán ser de dos dormitorios y con una superficie máxima de 60 metros útiles. Por su parte, el alquiler será rotacional con una duración máxima de siete años, excepto en el caso de las personas de más de 65 años.

Así, como novedad, y para estas promociones, el Ayuntamiento va a impulsar esta ayuda económica dotada de presupuesto dirigida a las entidades que resulten concesionarias de estas parcelas. Se de una subvención de máximo 18.000 euros por vivienda o alojamiento protegido (400 euros por metro cuadrado útil de vivienda o alojamiento protegido).

Este importe será abonado a la concesionaria en un plazo no superior a 30 días tras la presentación de la certificación de finalización de las obras de las promociones del lote adjudicado, en caso de no recibir subvenciones de los planes estatales o autonómicos.

Entre los requisitos para optar a la ayuda, la concesionaria debe concurrir a cuantas convocatorias realice cualquier administración pública dirigida a subvencionar la promoción de viviendas o alojamientos protegidos en alquiler social (protegido o asequible) de la que las promociones incluidas en esta concesión pudieran beneficiarse. En el caso de que las concesionarias reciban alguna subvención solicitada, éstas suplirán el importe total o parcial que haya subvencionado el Ayuntamiento de Málaga a través del IMV.

MÁS DE 5.000 NUEVAS VIVIENDAS PROTEGIDAS EN PROMOCIÓN

El Ayuntamiento de Málaga está promoviendo en la actualidad, de forma directa o a través de la colaboración público-privada, en diferentes fases, un total de 5.088 nuevas viviendas protegidas para los malagueños y malagueñas inscritos en el Registro Municipal de Demandantes.

De éstas, 1.041 están actualmente en construcción; 1.287 en fase previa a la edificación (1.168 en Sánchez Blanca y Cortijo Merino, 5 en calle Haití y 16 alojamientos en Gómez Ocaña, 78 en los bajos de Soliva Este y 20 en calle Mendizábal); 1.060 en fase de redacción de los proyectos (1000 Soliva Oeste, 10 en la avenida de La Rosaleda y 50 en el ámbito de Portillo); y 1.700 en 22 parcelas dotacionales que se encuentran en proceso de licitación del suelo.

Cabe recordar, además, que son ya más de 800 VPO las que se han sorteado u ofertado en lo que va de 2025, en el marco del Plan Municipal de Vivienda.

MÁS DE 1.000 VIVIENDAS PROTEGIDAS EN CONSTRUCCIÓN

Actualmente el Ayuntamiento se encuentra construyendo 1.041 nuevas viviendas protegidas. De éstas, 1.006 en el sector Universidad en dos fases: 476 en la primera y 530 en la segunda.

En el caso de las 476, éstas las está construyendo de forma directa el Ayuntamiento de Málaga en cinco parcelas de propiedad municipal. Serán viviendas en alquiler y actualmente se encuentran en diferentes fases de ejecución.

La inversión total para su construcción asciende a 77.630.172 euros de los que 43.419.141 proceden de recursos íntegramente municipales (un 55,93% del total); 10.227.368 euros a cargo del Plan Estatal de Vivienda del año 2018; 1.794.177 procedentes de la Junta de Andalucía y 22.189.485 procedentes de los Fondos Next Generation.

Las otras 530 viviendas que el Consistorio impulsa en este sector se promueven mediante la colaboración público-privada. En concreto, se traduce a través de un concurso público convocado por el Consistorio para la licitación del derecho de superficie de cuatro parcelas de propiedad municipal en este ámbito y valoradas en 13.577.794 euros. De este concurso resultó adjudicataria la entidad Lagoom Living, que es quien construye estas VPO que serán en alquiler.

El pliego de esta licitación se basó en un convenio suscrito en noviembre de 2022 por parte del Ayuntamiento, la Junta y el Gobierno de España y por el que se otorgó al Consistorio, a través de la Sociedad Municipal de Viviendas de Málaga S.L, una subvención máxima de 26,5 millones para la promoción de 530 viviendas por parte del adjudicatario del concurso.

Esta subvención supone 25.647.288 euros proceden del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la UE, a través de los fondos Next Generation; por su parte, el Consistorio aporta suelo valorado en 13.577.792 euros, y Lagoom Living, a través del crédito concedido por el ICO, 59,3 millones.

La obra de estas viviendas debe estar finalizada antes del 30 junio de 2026 y la entrega debe ser antes de final de diciembre del mismo año.

Por otra parte, cabe destacar que también se encuentran a punto de terminar las obras de 35 VPO en venta en la en la avenida José María Garnica.

CASI 1.300 EN FASE PREVIA A EDIFICACIÓN

En fase previa a edificación se encuentran un total de 1.287: 1.168 nuevas viviendas protegidas (que podrán ser 1.371 con el 20% de aumento del número de VPO que posibilita el Decreto de la Junta al que se ha adherido el Ayuntamiento ) las impulsa el Consistorio a través de colaboración público-privada.

Esta fórmula se ha materializado mediante concurso público para la transmisión onerosa de 13 parcelas de propiedad municipal (seis en Sánchez Blanca y siete en Cortijo Merino), valoradas en 25.709.795 euros, para que los promotores privados construyan estas viviendas. A cambio, el Consistorio recibirá 147 viviendas terminadas que destinará a jóvenes en régimen de alquiler con opción a compra.

En esta fase también se encuentran las cinco previstas en calle Haití; 78 alojamientos para mayores o personas PMR a través de la conversión de bajos comerciales de Soliva Este en viviendas; y 20 y 16 del mismo tipo en calles Mendizábal y Gómez Ocaña, respectivamente.

MÁS DE 1.000 EN REDACCIÓN DE PROYECTOS

De igual forma, el Ayuntamiento trabaja en la redacción del proyecto de urbanización del ámbito de Soliva Oeste, un suelo que ha obtenido por el Consistorio para la construcción de 1.000 nuevas VPO, de las que 500 aproximadamente serán promovidas de forma directa por el Ayuntamiento y las restantes mediante la fórmula de colaboración público-privada a través de la licitación del derecho de superficie de las parcelas de propiedad municipal.

También se encuentran en proceso de redacción de proyecto otras 10 VPO en la avenida de La Rosaleda y otras 50 VPO en el ámbito de Portillo.

Por último, y en cuanto a proceso de licitación de suelo, el Ayuntamiento de Málaga sacará a licitación en los próximos meses 22 suelos dotacionales para la construcción de entre 1.400 y 1.700 viviendas transitorias en alquiler asequible destinadas a jóvenes, personas mayores y otros colectivos.