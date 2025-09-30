Insur consolida su apuesta por las oficinas en Málaga con la puesta de bandera del edificio 'Noa'

Grupo Insur consolida su apuesta por el mercado de oficinas con la puesta de bandera del edificio 'Noa' en Málaga. - GRUPO INSUR

MÁLAGA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Grupo Insur ha consolidado su apuesta por el mercado de oficinas con la puesta de bandera del edificio 'Noa', para el que ha destinado una inversión de 37 millones de euros; un inmueble ubicado en el parque de Martiricos que cuenta con una superficie de 10.900 metros cuadrados distribuidos en siete plantas, 327 plazas de parking y capacidad para albergar a un total de 850 trabajadores.

Según han indicado en el acto celebrado este martes, el edificio 'Noa' destaca por sus espacios diáfanos, "que permiten su personalización según las necesidades de los inquilinos, contando en todas sus plantas con terrazas al aire libre y con un 'rooftop' de 1.000 metros cuadrados con privilegiadas vistas al centro histórico para la celebración de eventos o para disfrutar de tiempo de descanso".

Se trata, han indicado en un nota, de un diseño realizado "bajo estrictos parámetros de calidad mediante el que aspira a obtener nivel 'Oro' en las certificaciones Leed, Well y WiredScore, reconocimiento que acredita la sostenibilidad, el compromiso con sus personas y la conectividad del edificio".

La puesta de bandera ha contado con la asistencia del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, del presidente de Grupo Insur, Ricardo Pumar, y del director de promoción terciaria del grupo, Enrique Ayala, a quienes han acompañado representantes institucionales de la ciudad, entidades financieras y colaboradores del proyecto.

En el acto se ha puesto en valor "el firme compromiso de Insur con Málaga y su apuesta por la creación de proyectos que generan un impacto positivo en el tejido económico de la ciudad". "'Noa' no se trata solo de un edificio de oficinas, sino de un espacio que refleja nuestra visión de un futuro sostenible y adaptado a las nuevas formas de trabajo", ha señalado el presidente de Grupo Insur.

"Este edificio está llamado a ser un punto de encuentro para empresas innovadoras que buscan desarrollar su actividad en un mercado en auge como es el de Málaga, repleto de oportunidades y con una clara tendencia al crecimiento durante los próximos años", ha añadido Pumar.

Por su parte, el alcalde de Málaga ha significado que "los edificios que Grupo Insur está desarrollando en Málaga son un claro ejemplo de la transformación de la ciudad; no solo reflejan una arquitectura moderna y sostenible sino también el dinamismo y la capacidad de la ciudad para atraer proyectos que generan valor añadido".

MODERNIDAD Y OPTIMIZACIÓN DEL ESPACIO

Con el objetivo de optimizar al máximo el espacio disponible, las plantas subterráneas de 'Noa' serán destinadas a 327 plazas de parking y puntos de recarga para vehículos eléctricos. Tanto este amplio aparcamiento como sus modelos de oficina modernos están orientados "a dar respuesta al creciente interés que las empresas multinacionales y tecnológicas están mostrando en este tipo de espacios durante los últimos años".

Entre sus dos proyectos de oficinas sostenibles en Málaga, 'Noa' y 'Ágora', Grupo Insur ha realizado una inversión total de 74 millones de euros, "con la vista puesta en la atracción del talento, la mejora de la productividad en un entorno laboral y la alta eficiencia energética con reducción de emisiones de CO2", han apuntado.

Entre sus proyectos de oficinas en desarrollo se suma 'Elever', un edificio de oficinas inteligentes ubicado en Madrid que dispone de una superficie total alquilable de 9.900 metros cuadrados, para el que Insur ha destinado una inversión de 44 millones de euros.

Grupo Insur es un grupo inmobiliario patrimonialista y promotor cotizado con 80 años de experiencia, comprometido con las personas, la integridad, la innovación y el medioambiente, creando valor para todos sus grupos de interés.

Es líder en gestión de inmuebles en Andalucía con una cartera patrimonial de 117.000 metros cuadrados entre oficinas, hoteles y locales comerciales y 3.000 plazas de aparcamiento. En su actividad de promoción, cuenta con una cartera de 5.000 viviendas en las zonas prime de Andalucía y Madrid y 120.385 metros cuadrados de proyectos de promoción terciaria, de los que 50.555 metros cuadrados están en desarrollo y tres de ellos, los proyectos de oficinas 'Ágora' y 'Noa' en Málaga, y 'Elever' en Madrid (Las Tablas) están en construcción.

Cuenta con un modelo de negocio diferencial con el que "contribuye a la creación de proyectos de vida, inspirando y mejorando el bienestar de las personas", han concluido.