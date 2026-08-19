Interceptados más de 3.300 kilos de cocaína en dos vehículos que transportaban droga entre la Costa del Sol y Portugal

Operación policial en la que hay tres detenidos e intervenidos más de 3.300 kilos de cocaína - POLICÍA NACIONAL

MÁLAGA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional junto con Policía Judiciaria de Portugal han detenido a tres miembros de una organización criminal --dos en los municipios malagueños de Torremolinos y Marbella y uno en Portugal-- dedicada al transporte internacional de ingentes cantidades de cocaína entre España y Portugal. En la operación se han intervenido más de 3.300 kilos de cocaína.

A los miembros del entramado se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de sustancias estupefacientes, tenencia ilícita de armas, atentado a agente de la autoridad y contra la seguridad vial, ingresando todos ellos en prisión, según ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

Durante la explotación del operativo se realizó un registro en Torremolinos y se intervinieron en total más de 3.300 kilos de cocaína, dos armas largas, un arma corta municionada, dos vehículos, 1.100 euros, cámaras fotográficas, un monóculo de visión nocturna y equipos de transmisiones.

La investigación se inició el pasado 11 de agosto cuando se tuvo conocimiento de que una furgoneta estaba realizando el transporte de una cantidad indeterminada de sustancia estupefaciente desde Portugal a la Costa del Sol.

Así, se estableció un dispositivo entre ambos cuerpos policiales para detectar el paso de dicho vehículo, el cual iba acompañado de un coche que hacía labores de lanzadera y seguridad.

Tras varias pesquisas, se comprobó que el destino de los vehículos era un inmueble ubicado en el municipio malagueño de Torremolinos donde se observó la descarga de numerosos bultos de grandes dimensiones, los cuales podrían tratarse de sustancia estupefaciente. Posteriormente, la furgoneta volvió a salir de la guardería donde almacenaban la droga con destino Portugal.

Pasados unos minutos, otro vehículo abandonó la finca, realizándole un seguimiento de varios kilómetros tras darse a la fuga y finalmente siendo interceptado en la localidad malagueña de Marbella, donde se intervinieron 2.000 kilos de cocaína.

Paralelamente, se practicó la entrada y registro en la guardería ubicada en Torremolinos, deteniendo a un miembro de la organización que hacía labores de custodia y hallando 1.700 kilos de cocaína y una pistola municionada.

Mientras tanto, la Policía Judiciaria portuguesa interceptó a la furgoneta implicada cuando se dirigía nuevamente a España procediendo a la detención del conductor e incautando 1.500 kilos de cocaína y dos armas largas.

El dispositivo culminó el 13 de agosto con la detención de tres miembros de la red, imputándoles los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de sustancias estupefacientes, tenencia ilícita de armas, atentado a agente de la autoridad y contra la seguridad vial, ingresando todos ellos en prisión.

Así, se intervinieron en total más de 3.300 kilos de cocaína, dos armas largas y un arma corta municionada, dos vehículos, 1.100 euros, cámaras fotográficas, un monóculo de visión nocturna y equipos de transmisiones.