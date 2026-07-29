Intervenidos en Alhaurín el Grande 26 gallos de pelea que se encontraban en malas condiciones

Intervenidos 26 gallos de pelea que se encontraban en malas condiciones - GUARDIA CIVIL

MÁLAGA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Compañía de la Guardia Civil de Coín (Málaga) han intervenido 26 gallos de pelea que se encontraban en malas condiciones higiénico sanitarias.

La actuación tuvo lugar en la localidad malagueña de Alhaurín el Grande cuando fue localizado un presunto criadero ilegal de aves, gallos y gallinas, los cuales eran mantenidos en instalaciones que no reúnen las condiciones adecuadas para garantizar su bienestar, ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

Durante la inspección comprobaron que varios de ellos presentan lesiones compatibles con peleas, así como mutilaciones en las crestas, prácticas prohibidas por la normativa vigente en materia de protección animal.

Las instalaciones en las que estaban ubicados eran muy precarias, observándose deficiencias higiénico sanitarias que comprometían el bienestar de las aves.

Como resultado de la inspección fueron intervenidos 26 animales y se procedió a la investigación de una persona por un delito relativo a la protección de los animales.