Investigada en Málaga por ejercer labores de docencia en una autoescuela sin tener titulación

Archivo - Imagen de recurso de un agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MÁLAGA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a dos personas por supuestos delitos de intrusismo profesional y estafa. En concreto, a una mujer por ejercer labores de docencia en formación vial en un centro de formación de conductores careciendo de titulación y al titular de la autoescuela como coautor del delito de intrusismo profesional y como autor de un supuesto delito de estafa.

En concreto, el pasado 13 de mayo, el Grupo de Investigación y Análisis del Tráfico (GIAT) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Málaga detectó, en una inspección realizada a un Centro de Formación de conductores en Málaga, que una mujer desempeñaba labores de docencia en la formación teórica a alumnos para la obtención del permiso de conducir de la clase B, constatándose que carecía de la titulación exigida para ejercer como profesora de autoescuela.

La mujer cometía delito de intrusismo profesional recogido en el artículo 403 del Código Penal, y para el que se contempla unas penas de prisión de seis meses a dos años, ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

Además, se investigó al titular de la autoescuela como coautor del delito de intrusismo profesional y como autor de un supuesto delito de estafa ya que los alumnos, que habían pagado un bono para recibir un cursillo intensivo, estaban recibiendo la formación por una persona no cualificada, delito para lo que el Código Penal establece unas penas prisión de tres meses a tres años.

La práctica de la docencia en formación vial en escuelas privadas de conductores requiere estar en posesión de un certificado de aptitud de profesor de formación vial, de profesor de escuelas particulares de conductores o del título de Técnico Superior en Formación para la movilidad segura y sostenible.