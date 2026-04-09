Un investigado por varias pintadas vandálicas en fachadas del centro histórico de Málaga

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MÁLAGA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Grupo de Investigación y Protección (GIP) de la Policía Local de Málaga especializados en la investigación en redes sociales y otras fuentes abiertas de Internet han llevado a cabo una investigación a raíz de la cual han identificado plenamente al autor de varias pintadas vandálicas realizadas en fachadas del centro histórico de la ciudad.

La investigación se inició tras tener conocimiento de la realización de pintadas vandálicas en diverso mobiliario urbano de plaza San Pedro de Alcántara, un establecimiento ubicado en calle Tejón y Rodríguez y en calle Muro de San Julián, tratándose en este último caso del edificio de la Agrupación de Cofradías, catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) del Conjunto Histórico de Málaga, ha indicado la Policía Local en un comunicado.

Así, los policías locales comprobaron que para realizar las pintadas se utilizaron aerosoles y rotuladores, llevando a cabo un estudio grafístico empleando el método grafonómico, a lo que sumaron un exhaustivo análisis de fuentes abiertas de Internet, así como cotejando grabaciones realizadas con diferentes cámaras de videovigilancia, tanto municipales como privadas.

En base a todo ello, los agentes lograron la plena identificación del presunto autor de los hechos, tratándose de un individuo de 26 años, quien, además, tal y como pudieron verificar, cuenta con un expediente administrativo de abril de 2024 como autor de otra infracción a la Ordenanza para la Garantía de la Convivencia Ciudadana y la Protección del Espacio Urbano por la realización de grafitis.

Desde el GIP de la Policía Local de Málaga se remitió un completo informe al Grupo de Protección de la Naturaleza (Gruprona) del propio Cuerpo, a fin de proceder a la confección del correspondiente atestado, desde donde se procedió a levantar una nueva acta de denuncia administrativa por infracción a la ordenanza de Convivencia por realizar grafitis, pintadas y garabatos, que queda supeditada a posterior resolución judicial.

Ante los hechos, los policías locales informaron al individuo de los derechos como investigado no detenido como presunto autor de los delitos de daños y contra el patrimonio histórico.

Con respecto a la parte afectada, los agentes dieron debido informe como perjudicados u ofendidos por hecho delictivo tanto al establecimiento y a la Agrupación de Cofradías como al propio Ayuntamiento de Málaga; remitiéndose atestado con todo lo actuado a la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente.