Investigadores de la UMA estudian una nueva generación de objetivos inteligentes para el envejecimiento activo

Investigadores de la UMA y la Universidad de Zaragoza estudian una nueva generación de objetivos inteligentes para el envejecimiento activo- UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

MÁLAGA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Instituto de Investigación en Ingeniería Mecatrónica y Sistemas Ciberfísicos la Universidad de Málaga coordinan un nuevo proyecto nacional de investigación junto a la Universidad de Zaragoza para desarrollar objetos inteligentes capaces de mejorar la salud, la asistencia y el bienestar de las personas, especialmente en entornos envejecidos o con dificultades de acceso a servicios especializados.

La iniciativa se centra en el diseño de dispositivos inteligentes que combinan sensores avanzados, electrónica e inteligencia artificial para obtener información útil sobre el estado físico y emocional de las personas, con aplicaciones en ámbitos como la movilidad, la salud mental y la accesibilidad, según ha explicado la UMA en un comunicado.

"Las tecnologías de asistencia tienen un enorme potencial para ayudar a mantener la autonomía y mejorar la calidad de vida, especialmente en entornos rurales o dispersos, donde la atención presencial no siempre es sencilla", explica Fernando Vidal, investigador principal del proyecto en la Universidad de Málaga junto con Andrés Trujillo.

Entre las líneas de trabajo destaca el desarrollo de un bastón inteligente capaz de detectar situaciones de estrés mientras el usuario camina. Este reto plantea una dificultad tecnológica importante, ya que los movimientos propios de la marcha generan interferencias que pueden alterar las señales fisiológicas.

Los investigadores trabajarán en nuevos algoritmos capaces de compensar estos efectos y ofrecer indicadores fiables en condiciones reales de uso. El proyecto también avanzará en tecnologías orientadas a la accesibilidad mediante el desarrollo de dispositivos wearables, aparatos electrónicos inteligentes que se llevan puestos en el cuerpo como accesorios o prendas de vestir, para que personas sordas puedan experimentar la música a través del tacto.

ACCESIBILIDAD

Esta línea de investigación se basa en trabajos previos realizados en la UMA sobre ilusiones táctiles y busca trasladar esos resultados a dispositivos portátiles de uso cotidiano. Además, los equipos de Málaga y Zaragoza desarrollarán conjuntamente una alfombra inteligente y una silla sensorizada equipadas con sensores táctiles avanzados.

La alfombra permitirá analizar la forma de andar, un indicador estrechamente relacionado con numerosas patologías y con el deterioro funcional asociado al envejecimiento.

Por su parte, la silla estudiará patrones de postura y movimiento que podrían aportar información relevante sobre el bienestar emocional y la salud mental, con potencial aplicación en entornos como centros educativos o espacios de trabajo.

La colaboración entre ambas universidades combina capacidades complementarias. Mientras que el grupo de Zaragoza cuenta con una amplia experiencia en sensores táctiles de gran superficie, los investigadores del Imech.UMA aportan conocimientos y equipamiento especializado para su caracterización e integración en sistemas inteligentes.

Además de sus aplicaciones prácticas, el proyecto contribuirá al avance del conocimiento en áreas como los sensores inteligentes, los algoritmos de clasificación y análisis de señales, la reducción de interferencias en dispositivos wearables y el estudio de la percepción táctil humana.

COMPONENTES DEL EQUIPO

El equipo de la Universidad de Málaga está integrado por Fernando Vidal Verdú, Andrés Trujillo León, Rafael Villalba Bravo (FPI), Rafael Navas González, Julián Castellanos Ramos, Óscar Oballe Peinado, José Antonio Sánchez Durán, Byron Paúl Remache Vinueza y María Carmen Saucedo Figueredo, junto a los investigadores de la Universidad de Zaragoza que participan en el proyecto.

"Nuestra meta es desarrollar tecnologías que respondan a necesidades reales de la sociedad y, al mismo tiempo, generar conocimiento que impulse futuras innovaciones en el ámbito de la salud y la asistencia", concluye Fernando Vidal.