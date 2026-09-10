Investigan el hallazgo de un cadáver en estado de descomposición en Marbella (Málaga)

Archivo - Un coche de la Policía Nacional (CNP). - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MÁLAGA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha abierto una investigación sobre el hallazgo de un cadáver en avanzado estado de descomposición en la localidad malagueña de Marbella.

Según han confirmado a Europa Press fuentes policiales, el hallazgo se produjo esta semana en las inmediaciones de una zona comercial y se ha abierto una investigación para determinar la identidad y si se trata de una muerte violenta.

Los restos fueron encontrados en la zona de Guadalmina por trabajadores de una empresa, según la información adelantada por El Español de Málaga, y aún conservaba prendas de ropa, un detalle por el que los investigadores sospechan que se trata de un varón.