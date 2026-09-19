Investigan el hallazgo de los cadáveres de dos hombres vestidos con neopreno en las costas de la provincia de Málaga

Archivo - Imagen de la orilla del mar en una playa de Málaga. (Foto de archivo). - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha abierto una investigación tras el hallazgo esta pasada semana de los cadáveres de dos hombres que vestían neopreno y que fueron localizados en distintas zonas de las costas de la provincia de Málaga.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación, que han señalado que ambos son migrantes, aunque inicialmente se descartaría que estén relacionados con la entrada masiva de migrantes en Ceuta a finales de julio.

También han indicado que se están realizando las gestiones para conocer la identidad de los dos hombres, ya que no tenían identificación cuando fueron encontrados.

El primer hallazgo se produjo el pasado martes día 15 en la costa occidental; mientras que 24 horas después, se halló el cuerpo sin vida de otro joven en similares circunstancias en este caso en Nerja, la zona oriental en Nerja, según la información adelantada por Diario 'SUR'.