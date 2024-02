Investigan una intoxicación alimentaria de médicos en el Hospital Regional de Málaga

MÁLAGA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Profesionales del Hospital Regional de Málaga han resultado este pasado sábado afectados por una intoxicación alimentaria, un hecho que se está investigando.

En concreto, fuentes del Sindicato Médico de Málaga (SMM) en ese centro sanitario han explicado a Europa Press que un total de 17 sanitarios se han visto afectados al parecer por un pollo en salsa "que estaba en mal estado o mal manipulado", por lo que se intoxicaron 17 personas de la guardia --de 24 horas--, entre otros, residentes de urgencias, médicos de urgencias y cirujanos. Los síntomas tras esta intoxicación comenzaron a producirse por la tarde y por la noche.

Por otro, según han detallado desde el centro sanitario, el Hospital Regional Universitario de Málaga tuvo conocimiento, el sábado por la tarde, de la toxiinfección alimentaria sufrida por parte de algunos profesionales del centro.

Los afectados estuvieron asistidos por los compañeros del servicio de urgencias y, "desde el primer momento", se activó el protocolo y se "actuó bajo las directrices marcadas por medicina preventiva". Asimismo, han indicado que "la atención a la ciudadanía no se vio perjudicada por estos hechos en ningún momento".

Los afectados son profesionales entre médicos adjuntos y residentes de diferentes servicios, ninguno ha necesitado ingreso y se encuentran clínicamente estables y recuperándose en sus domicilios.

Tras los hechos, que ha adelantado 'Málaga Hoy', se ha puesto en conocimiento de Salud Pública, que abierto el correspondiente expediente y tomado muestras de los alimentos para determinar el origen del cuadro y las posibles responsabilidades. Asimismo, han incidido que cuando se finalice la investigación "se tomarán las medidas oportunas".

Por su parte, fuentes del Sindicato Médico de Málaga en ese centro sanitario han lamentado lo ocurrido y han reclamado "más atención en la comida que se sirve a la guardia". "Esto no puede volver a suceder, hay que buscar la causa y que se evite, no podemos tener un hospital con un brote en un guardia de intoxicación alimentaria, no es de recibo", han explicado.

Ha advertido de qué podría haber ocurrido si alguno de los afectados se hubiese sentido mal desempeñando su trabajo, aunque "afortunadamente nada de eso pasó", pero han exigido que "se tomen las medidas oportunas y si hay algún culpable, se le imponga la sanción que corresponda y sobre todo evitar que esto pueda suceder más".